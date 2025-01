Meta donne plein de sous aux influenceurs de... TikTok

Breakthrough Bonus

Comment ça marche, ce fameux bonus ?

présence sociale

Des petits bonus en plus pour convaincre

Meta Verified

TikTok : un rival affaibli, mais toujours en jeu

Le concept est simple : Meta cible les créateurs déjà bien installés sur des plateformes concurrentes, principalement TikTok Ensuite, direction les publications : 20 Reels sur Facebook et 10 Reels sur Instagram , tous les 30 jours, sur au moins 10 jours différents.Les créateurs peuvent ainsi toucher jusqu’à 5 000 $ en trois mois, mais le montant exact dépendra de leur, selon Meta.Une manière de diversifier leurs sources de revenus.Histoire de rendre l’offre encore plus attirante, Meta offre aussi une année gratuite à son programmeCôté fonctionnalités, Meta a aussi fait évoluer Instagram : la durée des Reels est passée de 90 secondes à 3 minutes, et leur visibilité a été renforcée dans les feeds et les recherches.En parallèle, la firme mise sur des accords exclusifs avec des créateurs influents.Ca commence à faire pas mal de sous quand même.Tout ça arrive alors que TikTok n’a pas complètement sorti la tête de l’eau aux États-Unis.Meta compte bien profiter de cette incertitude pour les attirer.Mais TikTok n’est pas mort pour autant.Meta devra donc convaincre que ses outils, ses primes et son écosystème valent le coup de changer de camp.En sortant le carnet de chèques, Meta joue sur plusieurs tableaux : rassurer les créateurs, renforcer son offre de contenus originaux, et concurrencer TikTok directement.Une chose est sûre : on risque de voir pas mal de TikTokers débarquer dans nos feeds Instagram dans les mois qui viennent.