Une loi controversée temporairement mise en pause

Un regard plus nuancé sur TikTok

Il y a tant de produits fabriqués en Chine et le seul dont ils se plaignent, c’est TikTok. Soyons honnêtes, nous avons des problèmes plus graves.

Une proposition d’actionnariat américain

TikTok a une grosse valeur, mais s’ils n’approuvent pas, il n’en aurait plus.

J’ai un faible pour TikTok que je n’avais pas au départ

La décision de suspendre l’application de la loi offre à TikTok un sursis temporaire, mais laisse planer des incertitudes sur son avenir aux États-Unis. L’administration Trump doit désormais trouver un équilibre entre ses préoccupations de sécurité nationale, les principes de marché et l’attrait indéniable de la plateforme pour des millions d’Américains.

Adoptée par le Congrès en avril 2024 et entrée en vigueur le 19 janvier 2025,. Elle prévoit également de lourdes sanctions financières pour les fournisseurs d’accès internet et les boutiques d’applications qui continueraient à proposer TikTok, avec des amendes pouvant atteindre 5 000 dollars par utilisateur.Cependant, l’application de la loi a été suspendue hier par décret présidentiel. Donald Trump a justifié ce délai en invoquant la nécessité de consulter ses conseillers et d’évaluer si les mesures prises par TikTok pour sécuriser les données des utilisateurs américains sont suffisantes.Lors d’un événement à la Maison Blanche, le président Trump a minimisé les risques liés à la plateforme, déclarant :Cette déclaration contraste avec son approche de 2020. A cette époque, le discours était diamétralement différent :, arguant que la plateforme permettait à la Chine d’accéder aux données des utilisateurs américains et de manipuler l’opinion publique.Plutôt que de forcer une vente totale,. Cette participation pourrait être distribuée à des investisseurs privés américains (donc totalement bénéfique pour le retour de l'âge d'or). Le président a même suggéré queCette décision de Donald Trump illustre un changement stratégique : il a même reconnu avoir utilisé TikTok comme outil pour engager les jeunes électeurs lors de sa campagne, avouant même :