Elon Musk pourrait-il racheter TikTok ? Donald Trump y est favorable...

Tic Tac pour TikTok !

pure fiction

Encore un rebondissement !

Pour rappel, une loi adoptée en avril 2024 -qui devait entrer en vigueur le 19 janvier 2025- impose à ByteDance de céder TikTok, sous peine). Forcément après la validation de la Cour Suprême , l’app a été retirée des boutiques d’Apple et Google aux États-Unis. Mais le sursis accordé par Donald Trump permet aux 170 millions d’utilisateurs américains d'accéder à leurs comptes.Les autorités américaines justifient cette mesure par, accusant ByteDance de potentielles connexions avec le gouvernement chinois. Leur crainte : un accès non autorisé aux données des utilisateurs américains ou une manipulation de l’opinion publique.Dimanche soir,. Et, dans ce bazar ambiant, un nom avait fait surface. C'est un peu toujours le même, puisqu'il s'agir d'. La rumeur le voulait donc candidat au rachat, une suggestion fermement contestée par TikTok la qualifiant alors de! Ca tombe bien, on est aux Etats-Unis...Plus surprenant encore que le milliardaire, on trouve Donald Trump ! Ce dernier vient de se déclarer, si ce dernier le souhaitait. Il serait donc ouvert à cette éventualité.De son côté, le patron de SpaceX / Tesla / X -qui a activement soutenu la campagne républicaine- dispose. Le rachat de cette plateforme (et surtout la récupération des 170 millions d'utilisateurs) représenterait un ajout stratégique à son portefeuille. L’application pourrait, complétant son acquisition de X et consolidant sa position face à Meta et YouTube.Cependant, plusieurs obstacles demeurent puisqu'il faudrait déjà o. ByteDance, soumis aux régulations chinoises, ne pourrait vendre TikTok sans l’approbation de Pékin. Si cette autorisation était refusée, Donald Trump a averti qu’il envisagerait d’imposer des droits de douane supplémentaires sur les produits chinois (ce qui risque de générer d'autres conséquences, par exemple chez Apple).Ensuite, les conditions de rachat peuvent aussi poser problème : Donald Trump a proposé qu’en cas de vente,, ce qui reviendrait à transférer une partie de la valeur de l’entreprise au gouvernement des États-Unis.Enfin, il reste un dernier obstacle concernant la capacité financière de l'acquérant. Bien qu’Elon Musk soit l’homme le plus riche du monde, l’achat de TikTok nécessiterait des investissements colossaux.