Et voilà : Meta ajoute des pubs sur Threads

Un test discret mais stratégique

petit test

Pourquoi ça compte pour les annonceurs ?

Et après ?

Depuis le 24 janvier 2025, Meta a lancé unavec des publicités affichées dans le fil d’actualité de Threads Ces publicités apparaissent sous forme d’images entre les posts des utilisateurs.Pour les annonceurs, c’est du tout cuit : ils peuvent étendre leurs campagnes déjà actives sur Facebook ou Instagram vers Threads en cochant une case dans Ads Manager.C’est une vraie force pour le groupe.Threads, c’est un terrain intéressant pour les marques. D’après les chiffres de Meta,En s’y positionnant tôt, les annonceurs peuvent capter une audience engagée avant que le réseau ne soit saturé de publicités. En plus, les insights collectés ici pourraient bien offrir des perspectives inédites sur le comportement des utilisateurs.Évidemment, Meta ne veut pas se griller en noyant ses utilisateurs sous les pubs dès le départ. L’entreprise promet une surveillance étroite du test pour s’assurer que l’expérience reste agréable.Tant mieux, mais on peut quand même être méfiant, on sait à quel point les pubs sur Facebook ou Instagram sont mal surveillées, et relayent régulièrement des publicités problématiques ou des arnaques.Côté annonceurs, Meta déploie ses outils habituels de sécurité pour les marques, dont un filtre alimenté par IA.Pour l’instant, ce n’est qu’un test, et Meta prévoit de s’appuyer sur les retours des utilisateurs avant d’élargir le programme publicitaire.surtout dans le contexte actuel où les marques cherchent des alternatives à TikTok ou X . Il faudra aussi voir comment la publicité s’intègrera aux offres sans publicités proposées en Europe par Meta.Bref, Threads s’équipe doucement mais sûrement pour devenir une plateforme publicitaire.On est loin d’un raz-de-marée, mais clairement, ça bouge.