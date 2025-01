HelloQuitteX : qui est ce collectif français qui veut vous aider à partir de X ?

Qui se cache derrière ce collectif citoyen ?

En tant que chercheur, j’ai la liberté académique d’engager des projets dans la limite de mes moyens disponibles

Pourquoi quitter X ?

très dangereux pour les individus et les démocraties

Faciliter la migration

Pour comprendre ce projet, il faut remonter quelques années en arrière.- s’intéresse depuis longtemps à l’impact des réseaux sociaux sur la société. Avec HelloQuitteX ( un site et une web application), il poursuit ses travaux en proposant une alternative concrète face aux transformations de X depuis son rachat par Elon Musk.L’application HelloQuitteX -dont le nom provient d'un jeu de mots avec- propose à l'utilisateur de transférer ses abonnés et abonnements vers Bluesky ou Mastodon. Elle a été développée par un collectif comprenant(comme La Quadrature du Net et la Ligue des Droits de l’Homme), mais aussi des. Si leest mentionné parmi les soutiens (et aussi un peu partout sur le site), l’institution a précisé que l'initiative émanait d’un de ses laboratoires, sous la responsabilité directe de David Chavalarias., souligne ce dernier, rappelant que Hello Quitte X est financé par des donations, et non directement par le CNRS.pour sa gestion des contenus, sa politique de modération, son impact sur la santé mentale des utilisateurs, et maintenant pour les orientations politiques ostensibles de son patron. Selon David Chavalarias, X est devenu, notamment en raison de sa capacité à influencer l’opinion publique.Les porteurs du projet craignent qu’à partir de cette date, X devienne encore plus problématique en matière de sécurité et de respect de la vie privée.En pratique,qu'ils estiment plus respectueux de la vie privée et de la santé mentale. L’application permet de retrouver ses abonnés et abonnements sur ces nouvelles plateformes, évitant ainsi une perte de communauté.. Parmi eux, des institutions comme la ville de Paris, le département de Loire-Atlantique, et des personnalités publiques comme Sandrine Rousseau.