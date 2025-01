La nouvelle idée d’Elon Musk pour concurrencer Apple Pay sur X

Un mix entre Apple Pay et WeChat

à tout faire

Quelles fonctionnalités ?

Apparemment, la nouvelle fonctionnalité -de son petit nom...X Money- devrait être lancée prochainement en 2025.La collaboration permettra aux utilisateurs d'effectuer des transactions numériques directement dans l'application, transformant X en un centre de communication et de commerce.Mais c'est loin d'être une idée exclusive du milliardaire. Outre la volonté de concurrencer Apple Pay, le milliardaire tente ici d’imiter le succès du modèle chinois WeChat, qui regroupe messagerie, paiements et services numériques en une seule plateforme. En effet, en Chine, WeChat est bien plus qu’une simple application de messagerie.C’est un véritable écosystème permettant aux utilisateurs de payer leurs factures, commander de la nourriture, réserver des billets de cinéma, prendre un taxi, gérer leurs finances et bien plus encore. Ce concept d’application dans l’application permet d’accéder à une multitude de services via une seule plateforme,Elon Musk a récemment déclaré que X Everything inclura une gamme complète de services financiers : portefeuille mobile sécurisé, paiements entre particuliers (P2P), règlement de factures, accès aux comptes bancaires existants ou encore transferts instantanés via Visa Direct. Pour soutenir cette expansion,, avec d’autres annonces majeures à venir. Pour l’instant, les premiers services semblent se concentrer sur, sans mention explicite des paiements en magasin ou en ligne pour les entreprises, une fonctionnalité pourtant essentielle pour rivaliser avec Apple Pay et Google Pay.La CEO avait d'ailleurs déjà teasé sur cette fonctionnalité, lors de ses vœux de fin d'année !