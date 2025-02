Publicité sur X : Elon Musk attaque Lego, Nestlé, Colgate et bien d'autres marques en justice

Une histoire de sécurité des marques qui tourne au clash

propre

X cherche à se refaire et attaque en justice

Et maintenant ?

Tout part des décisions de Musk après son rachat de Twitter en 2022. Il a réduit la modération, réintégré des comptes bannis et changé les règles du jeu sur les contenus jugés sensibles. De quoi inquiéter certaines marques, qui préfèrent éviter d’afficher leurs pubs à côté de contenus potentiellement polémiques. C’est là qu’intervient la World Federation of Advertisers, une organisation qui défend les intérêts des annonceurs et pilote le Global Alliance for Responsible Media (GARM), une initiative censée garantir un environnement pubProblème : selon X, la WFA et GARM auraient fait pression sur les marques pour qu’elles coupent leurs budgets pub sur la plateforme, histoire de forcer Musk à revenir à une politique plus stricte.Forcément, Musk n’a pas apprécié. Non seulement il a critiqué ouvertement les marques qui ont fui, mais il a aussi lancé une bataille juridique. Son argument : les annonceurs ont le droit de choisir où ils dépensent leur argent, mais se coordonner pour pénaliser une plateforme relève de l’antitrust.Rien que ça.La plateforme réclame des dommages et intérêts et veut empêcher ce type de pratiques à l’avenir. Entre-temps, certaines marques reviennent doucement sur X, comme par exemple Amazon , qui recommence à y investir, et même Apple qui le considère le retour de ses investissements sur X Pour l’instant, la WFA se défend en expliquant que GARM n’a jamais cherché à saboter X, et qu’il s’agissait simplement de protéger l’image des marques. D’ailleurs, l’initiative a été arrêtée peu après le dépôt de la première plainte.Reste à voir si Musk obtiendra gain de cause ou si X devra encore composer avec une pub en berne.