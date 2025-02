Une députée française veut une enquête sur l’impact de TikTok chez les jeunes

TikTok sous surveillance en France… mais pas encore interdit

On doit pouvoir maîtriser ce que l’on met entre les mains de nos enfants

transpartisan

Un réseau accusé d’avoir des effets délétères

La députée Laure Miller

Des restrictions à venir ?

Le débat sur TikTok ne date pas d’hier. Aux États-Unis , il a déjà failli être banni, et son avenir est toujours compliqué à prédire, alors qu’en Chine , son pays d’origine, des restrictions de temps d’écran ont été mises en place pour les plus jeunes. En France, pour l’instant, la seule mesure concrète a été d’interdire l’application sur les téléphones professionnels des fonctionnaires.Pourtant, le Sénat avait déjà recommandé son interdiction si des garanties de sécurité n’étaient pas apportées.La députée Laure Miller, elle, ne veut pas attendre un hypothétique règlement européen., explique-t-elle. Elle espère donc une mobilisation de tous les camps politiques sur ce sujet qu’elle qualifie de. En clair : peu importe les clivages, il faut agir.Les inquiétudes ne sont pas que théoriques. Plusieurs familles témoignent d’un usage excessif de TikTok chez leurs enfants, qui auraient du mal à se concentrer ou à penser au long terme.Une action en justice a même été lancée par des familles pour tenir TikTok responsable du suicide de plusieurs adolescentes. Si la plateforme se défend en affirmant prendre des mesures contre ces contenus, beaucoup estiment que ce n’est pas suffisant.La commission d’enquête pourrait voir le jour en mars. Reste à savoir ce qui en sortira.En attendant, les parents doivent jouer les gendarmes face à un réseau social qui semble toujours avoir une longueur d’avance sur les régulateurs.Et vous à la maison, on en est où de l’usage de TikTok ? Vous enfants y passent beaucoup de temps, ou ça va encore ?