Une app profite de l'exode de TikTok (mais pour combien de temps ?)

petit livre rouge

Un Instagram chinois qui grimpe, qui grimpe...

réfugiés de TikTok

Des obstacles pour conquérir le public américain

Pour rappel, tout a commencé avec cette fameuse loi signée par Joe Biden en avril dernier, exigeant que TikTok se sépare de sa maison mère, ByteDance. Si ses jours sont peut-être comptés,, devenant une solution de repli pour les créateurs et utilisateurs de TikTok.Fondée en 2013,. Elle revendique plus de 300 millions d’utilisateurs mensuels, qui partagent photos, vidéos et recommandations sur une variété de thématiques, allant de la mode au voyage. Franchement, rien de très nouveau.Les créateurs influents sur TikTok ont rapidementce petit livre rouge sur leurs comptes, incitant leurs abonnés à rejoindre la plateforme. Ce mouvement a, surnommés les, qui cherchent à préserver leurs communautés en ligne.. Tout d’abord, la majorité des contenus sur la plateforme sont en... chinois, et il n'existe pour le moment aucune fonctionnalité native de traduction, ce qui complique son utlisation. Néanmoins au vu de son succès, il est probable que ce problème trouve rapidement une solution.Contrairement à TikTok, Xiaohongshu n’a pas de version dédiée pour les États-Unis. Elle est donc soumise aux règles de censure chinoises. Ces dernières interdisent toute discussion sur des sujets sensibles, notammentCette censure stricte, combinée à la diversité des contenus générés par les utilisateurs américains, constitue un casse-tête chinois (je sors). Selon, média public chinois, la modération des contenus des nouveaux utilisateurs américains pourrait s’avérer complexe.Si Xiaohongshu semble profiter de l’incertitude autour de TikTok pour attirer un nouveau public, son incapacité à s’adapter rapidement à la culture et aux attentes des utilisateurs américains pourrait freiner son développement. Il existe également un problème à résoudre rapidement (outre son nom) : Xiaohongshu est une application chinoise qui pourrait aussi tomber sous le coup de cette même loi interdisant TikTok...