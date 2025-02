WhatsApp veut aussi gérer votre planning

Un calendrier intégré directement dans vos discussions

Visuel : WABetainfo

Une fonctionnalité qui peut simplifier pas mal de choses

Disponible quand ?

Jusqu’ici, il était possible de créer des événements dans les groupes, histoire de mieux coordonner les plannings collectifs. Mais WhatsApp semble avoir compris que cette option pouvait aussi être utile en one-to-one. Selon WABetaInfo Le fonctionnement est plutôt simple : on retrouve l’option de création d’événements dans le menu des pièces jointes (l’icône en forme de trombone). Une fois l’événement paramétré (nom, description, date, heure, lieu ou lien d’appel), il apparaît directement dans la conversation et dans une section dédiée sur la fiche du contact.Là où ça pourrait devenir intéressant, c’est que ce système évite de jongler entre plusieurs applications.Pratique pour caler un rendez-vous pro, organiser une réunion à distance ou même fixer un resto entre amis sans que l’info ne se perde dans les messages. Mais bon, encore faut-il que vos principaux contacts soient bien présents sur WhatsApp.Pour les pros et les indépendants, ça peut aussi être un bon moyen de gérer les prises de rendez-vous sans forcément passer par des services externes.Idem pour les étudiants qui veulent se coordonner sur un projet ou les parents qui doivent caler un rendez-vous avec un prof.Comme toute nouveauté en test, il faudra sûrement attendre quelques semaines, voire quelques mois, avant que la fonctionnalité arrive pour tout le monde.Mais vu que WhatsApp a déjà l’infrastructure pour gérer les événements en groupe, son déploiement à grande échelle ne devrait pas trop tarder.