Des filtres pour mieux trier vos appels sur Android

Visuel : androidpolice.com

Une gestion de l’historique plus pratique

Récents

Contacts

Spam

Non-spam

Tous

Visuel : androidauthority.com

Un design plus clair avec Material 3

Historique des appels

Effacer l’historique des appels

Visuel : androidpolice.com

Une disponibilité limitée pour le moment

Tous

Manqués

Avec cette mise à jour, Google propose une nouvelle rangée horizontale de filtres sur l’ongletde son application. Désormais, vous pouvez trier vos appels par : Tous, Manqués, Contacts, Non-spam et Spam Par exemple, le filtreaffiche uniquement les appels de personnes enregistrées dans votre répertoire, tandis queregroupe les appels signalés comme indésirables. Une option intéressante, même si le termepeut sembler un peu curieux.L’application mémorise le dernier filtre utilisé tant qu’elle reste ouverte, mais elle revient par défaut surune fois fermée.En parallèle des filtres, Google a revu le design de son application pour l’adapter aux standards Material 3. La barre de recherche, située en haut de l’écran, sera désormais plus grande et mieux intégrée à l’interface.L’optiona été remplacée par un bouton, un autre point donc qui montre que Google mise sur une interface plus épurée.Même si ces nouveautés facilitent clairement l’utilisation de l’application, certaines options manquent encore à l’appel.Ces ajouts pourraient arriver dans de futures mises à jour, d’autant que cette nouvelle structure semble prête à accueillir d’autres améliorations.Cette nouvelle version est actuellement réservée aux testeurs bêta et n’a pas encore de date de sortie pour le grand public.Avec ces filtres, Google corrige une lacune qui rendait son application moins pratique que celle d’Apple, qui pour le coup va se prend un petit coup de vieux, avec ces deux pauvres petites options, à savoiret