Selon les premières informations, Instagram mène actuellement. Certains utilisateurs pourraient donc accéder à cette nouveauté avant les autres. Avec cette mise à jour, Meta tente une nouvelle fois de se rapprocher des fonctionnalités de TikTok, la plateforme chinoise qui domine le marché des courtes vidéos.Concrètement, il suffira désormais de toucher l’écran pour mettre une vidéo en pause. Jusqu’ici,, qui continuaient à être lus ce qui est fort agaçant (notamment pour les recettes de cuisine) obligeant à prendre des captures ou des enregistrements vidéo de son écran.au moins jusqu’au 5 avril (cela fait d'ailleurs plusieurs jours qu'il n'y a aucune nouvelle sur le sujet). Par conséquent, Meta ne cesse d’innover pour attirer et fidéliser les créateurs de contenu en perdition (les créateurs pas les contenus). Selon, l’entreprise dirigée paren échange de promotions de ses plateformes sur TikTok, Snapchat et YouTube.Avec des bénéfices records de, Meta a les moyens d’investir avec largesse dans ses services, mais aussi dans l’intelligence artificielle, un domaine dans lequel elle doit désormais affronter une nouvelle menace venue de Chine, R1 de Deepseek et Qwen2.5-Max d'Alibaba.Pour l’instant,quant au déploiement de cette nouvelle fonction sur Instagram. Mais si les tests sont concluants, les utilisateurs pourraient rapidement profiter de cettesur leurs Reels.