Musk a jeté le nom Twitter, une startup veut le récupérer.
Par Vincent Lautier - Publié le
Operation Bluebird, une startup américaine, a déposé une pétition pour annuler les marques Twitter et Tweet détenues par X Corp. Son argument : Elon Musk les a légalement abandonnées en rebaptisant la plateforme. X a jusqu'à février pour répondre.
Un ancien avocat de Twitter à la manœuvre
Derrière cette opération se trouve Stephen Coates, ancien directeur associé des marques et noms de domaine chez Twitter avant le rachat par Musk en 2022. Avec son associé Michael Peroff, avocat spécialisé en propriété intellectuelle, il a fondé Operation Bluebird en Virginie et déposé une pétition auprès de l'USPTO le 2 décembre 2025. L'objectif est clair : faire annuler les marques Twitter et Tweet pour les récupérer et lancer une nouvelle plateforme baptisée twitter.new, pensée comme une alternative à X.
L'abandon, une question de droit américain
Le droit américain des marques est plutôt strict sur ce point : si vous n'utilisez pas une marque commercialement pendant trois ans, elle est présumée abandonnée. Or Musk a rebaptisé Twitter en X en juillet 2023, supprimé le fameux oiseau bleu et migré définitivement de twitter.com vers x.com en mai 2024. Lui-même avait déclaré publiquement vouloir dire adieu à la marque Twitter et à tous les oiseaux. Operation Bluebird s'appuie justement sur ces déclarations pour appuyer son dossier.
X Corp face à un dilemme coûteux
X Corp a jusqu'à début février 2026 pour répondre à la pétition. L'entreprise pourrait défendre ses marques, mais cela représenterait des millions de dollars en frais juridiques pour protéger une identité qu'elle a elle-même enterrée. Les experts en propriété intellectuelle estiment que X aura du mal à conserver des marques qu'elle n'utilise plus. Néanmoins, la société pourrait invoquer la notion de goodwill résiduel, c'est-à-dire la notoriété encore associée à Twitter dans l'esprit du public, pour tenter de bloquer Operation Bluebird.
On en dit quoi ?
C'est un peu ironique de voir une startup essayer de ressusciter Twitter avec l'aide d'un ancien employé de la maison. Elon Musk a payé 44 milliards de dollars pour acquérir la plateforme, puis a décidé d'effacer son identité historique. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre pourrait bien récupérer ce qu'il a jeté. Le droit des marques ne fait pas de sentiment : si vous ne l'utilisez pas, vous la perdez. Reste à voir si Musk considère que Twitter vaut encore la peine d'être défendu.