Mauvaise nouvelle si vous êtes chez Free avec cette nouvelle augmentation

On en dit quoi ?



Cette hausse régulière des frais de résiliation ressemble à une tendance de fond chez les opérateurs français. Free, longtemps positionné comme le trublion low-cost du marché, s'aligne désormais sur les pratiques tarifaires de ses concurrents. C'est un peu dommage pour l'image de l'opérateur, qui a bâti sa réputation sur des prix cassés et une transparence affichée. Le seul point positif, c'est que la loi permet d'éviter ces frais si vous réagissez dans les temps. Reste à savoir combien d'abonnés penseront à utiliser cette option avant de recevoir la facture salée. Et si les frais continuent d'augmenter à ce rythme, on atteindra les 100 euros d'ici deux ans ?