Mauvaise nouvelle si vous êtes chez Free avec cette nouvelle augmentation
Par Vincent Lautier - Publié le
Free vient d'annoncer une nouvelle hausse de ses frais de résiliation, qui passent de 59 à 69 euros. Cette augmentation concerne tous les abonnés Freebox, qu'ils soient nouveaux ou déjà clients. C'est la deuxième hausse en un an pour l'opérateur de Xavier Niel.
Les nouveaux abonnés sont concernés dès le 17 décembre 2025, tandis que les clients existants verront la hausse s'appliquer à partir du 1er février. La nouvelle brochure tarifaire de Free est claire : toutes les offres Freebox sont touchées, de la Révolution Light à l'Ultra, en passant par la Pop et la Delta. L'opérateur n'a pas jugé utile d'expliquer les raisons de cette augmentation, se contentant de mettre à jour ses conditions générales.
Avec ces 69 euros de frais de résiliation, Free rejoint désormais Bouygues Telecom, qui détenait jusqu'ici le record des frais les plus élevés du marché. Orange a récemment augmenté les siens à 60 euros, tandis que SFR reste à 59 euros. Pour rappel, Free facturait encore 49 euros en novembre 2024. En un peu plus d'un an, les frais ont donc bondi de 20 euros, soit une hausse de plus de 40 %. L'opérateur ajoute également une pénalité de retard en cas de défaut de paiement, plafonnée à 10,50 euros.
Bonne nouvelle quand même : la loi protège les consommateurs. L'article L224-33 du Code de la consommation permet aux abonnés de résilier sans frais dans les 4 mois suivant la notification d'une modification tarifaire. Il suffit d'invoquer ce motif dans votre courrier de résiliation. Par ailleurs, si vous changez d'opérateur, le nouvel opérateur peut rembourser jusqu'à 100 euros de frais de résiliation. Une option à ne pas négliger si vous envisagez de partir.
Cette hausse régulière des frais de résiliation ressemble à une tendance de fond chez les opérateurs français. Free, longtemps positionné comme le trublion low-cost du marché, s'aligne désormais sur les pratiques tarifaires de ses concurrents. C'est un peu dommage pour l'image de l'opérateur, qui a bâti sa réputation sur des prix cassés et une transparence affichée. Le seul point positif, c'est que la loi permet d'éviter ces frais si vous réagissez dans les temps. Reste à savoir combien d'abonnés penseront à utiliser cette option avant de recevoir la facture salée. Et si les frais continuent d'augmenter à ce rythme, on atteindra les 100 euros d'ici deux ans ?
Une hausse de 10 euros pour tout le monde
Free rejoint Bouygues au sommet
Comment éviter de payer ces frais
On en dit quoi ?
Cette hausse régulière des frais de résiliation ressemble à une tendance de fond chez les opérateurs français. Free, longtemps positionné comme le trublion low-cost du marché, s'aligne désormais sur les pratiques tarifaires de ses concurrents. C'est un peu dommage pour l'image de l'opérateur, qui a bâti sa réputation sur des prix cassés et une transparence affichée. Le seul point positif, c'est que la loi permet d'éviter ces frais si vous réagissez dans les temps. Reste à savoir combien d'abonnés penseront à utiliser cette option avant de recevoir la facture salée. Et si les frais continuent d'augmenter à ce rythme, on atteindra les 100 euros d'ici deux ans ?