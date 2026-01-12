Vous comptiez réserver un Airbnb dans cette grande ville française ? Attention !
Depuis le 1er janvier, Marseille applique une réglementation plus stricte sur les locations touristiques. Résultat : l'offre diminue, mais les prix grimpent. Les vacanciers risquent de payer la note.
La ville de Marseille a décidé de serrer la vis sur les meublés touristiques. Depuis le début de l'année, les propriétaires ne peuvent plus louer leur résidence principale que 90 jours par an sur des plateformes comme Airbnb, contre 120 jours auparavant. Cette limitation découle de la loi Le Meur, adoptée fin 2024, qui cherche à lutter contre la crise du logement dans les grandes villes françaises.
Pour ceux qui dépasseraient ce quota, la sanction est claire : une amende de 15 000 euros. La mairie ne plaisante pas. Elle a même assigné en justice plusieurs propriétaires en infraction et se targue d'appliquer la réglementation la plus stricte de France en matière de locations saisonnières. Patrick Amico, adjoint au logement, résume la position municipale :
Le problème, c'est que cette politique a des effets secondaires. Avec des règles plus contraignantes, de nombreux propriétaires retirent leurs biens de la location touristique. Marseille compte environ 12 900 logements sur Airbnb, mais ce chiffre tend à baisser depuis l'entrée en vigueur des nouvelles mesures. Dans certains quartiers comme le Panier, jusqu'à 30 % des appartements étaient consacrés à la location saisonnière.
Sauf que voilà, la demande touristique reste forte. Moins d'offre pour autant de visiteurs, ça fait mécaniquement grimper les tarifs. Le prix moyen d'une nuit tourne déjà autour de 90 euros, et dépasse facilement les 150 euros dans les quartiers prisés comme le 7e arrondissement. Sur les réseaux sociaux, certains vacanciers comparent déjà les tarifs marseillais à ceux de Monaco.
Du côté des acteurs du secteur, l'ambiance n'est pas à l'optimisme. Le Syndicat des Professionnels de la Location Meublée de Marseille-Provence met en garde contre un risque de baisse des recettes touristiques et fiscales pour la ville. En 2023, Airbnb revendiquait 800 000 visiteurs ayant généré 465 millions d'euros de retombées économiques et 4,2 millions d'euros de taxes de séjour.
Des économistes notent que des mesures similaires à Bordeaux ou New York ont parfois déplacé le tourisme vers les communes voisines plutôt que de résoudre le problème du logement. Airbnb de son côté qualifie ces restrictions de diversion politique et rappelle que 9 annonces sur 10 concernent des chambres ou des séjours de moins de 90 jours.
C'est un vrai dilemme pour Marseille. D'un côté, la crise du logement est réelle et les habitants ont du mal à se loger à prix raisonnable. De l'autre, durcir les règles fait monter les prix pour les touristes et risque de freiner une activité qui rapporte gros à la ville. Difficile de contenter tout le monde. Pour les vacanciers qui comptaient poser leurs valises dans la cité phocéenne cet été, mieux vaut s'y prendre tôt et prévoir un budget un peu plus généreux que d'habitude.
