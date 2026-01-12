Vous comptiez réserver un Airbnb dans cette grande ville française ? Attention !

On en dit quoi ?



C'est un vrai dilemme pour Marseille. D'un côté, la crise du logement est réelle et les habitants ont du mal à se loger à prix raisonnable. De l'autre, durcir les règles fait monter les prix pour les touristes et risque de freiner une activité qui rapporte gros à la ville. Difficile de contenter tout le monde. Pour les vacanciers qui comptaient poser leurs valises dans la cité phocéenne cet été, mieux vaut s'y prendre tôt et prévoir un budget un peu plus généreux que d'habitude.