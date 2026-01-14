Mauvaise nouvelle si vous êtes chez Free avec ce matériel
Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de Player Devialet. Free a décidé de mettre fin à l'échange de ces boîtiers premium en cas de panne, une politique appliquée discrètement depuis décembre dernier.
Un changement passé sous le radar
L'information a été révélée il y a quelques jours, confirmée ensuite par des conseillers Free. Depuis décembre, l'opérateur n'assure plus le remplacement des Player Devialet défectueux lorsqu'ils ont été achetés. Seuls les appareils en location à 6,99 euros par mois restent couverts par le SAV. Pour rappel, ce player haut de gamme avait été proposé à 480 euros lors du lancement de la Freebox Delta en 2018, payables comptant ou en 48 mensualités de 10 euros.
Des pièces détachées introuvables
La justification avancée par Free est simple : le Player Devialet n'est plus fabriqué. Les stocks de pièces détachées et d'appareils reconditionnés se sont taris, rendant tout échange impossible sur le long terme. Un conseiller Free a expliqué que l'opérateur n'était
malheureusement plus en mesure d'assurer un échange de ce matérielen raison de
l'évolution technique et la disponibilité des pièces.On comprend la logique industrielle, mais c'est un peu rude pour ceux qui ont déboursé près de 500 euros.
Des alternatives, mais pas de compensation
Que faire si votre Player tombe en rade ? Free oriente les clients vers l'Apple TV, les applications Smart TV ou carrément une migration vers la Freebox Ultra. Le problème, c'est que le Player Devialet ne servait pas qu'à regarder la télé. Il intégrait aussi des fonctions domotiques comme la gestion des alarmes et la compatibilité Somfy. Et ça, une Apple TV ne le remplace pas. Pour les abonnés concernés, c'est donc un vrai problème.
On en dit quoi ?
C'est quand même un drôle de signal envoyé par Free. Pendant des années, l'opérateur a vanté les mérites de l'achat face à la location, présentant le Player Devialet comme un investissement durable. Sept ans plus tard, les propriétaires se retrouvent avec un matériel potentiellement inutilisable et sans recours. On peut comprendre les contraintes logistiques, mais difficile de ne pas y voir un abandon pur et simple des clients les plus engagés. Les locataires, eux, étrangement, continuent d'être servis. Quitte à payer 480 euros, autant les mettre dans un équipement qu'on pourra réparer.