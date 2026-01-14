Mauvaise nouvelle si vous êtes chez Free avec ce matériel

On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle de signal envoyé par Free. Pendant des années, l'opérateur a vanté les mérites de l'achat face à la location, présentant le Player Devialet comme un investissement durable. Sept ans plus tard, les propriétaires se retrouvent avec un matériel potentiellement inutilisable et sans recours. On peut comprendre les contraintes logistiques, mais difficile de ne pas y voir un abandon pur et simple des clients les plus engagés. Les locataires, eux, étrangement, continuent d'être servis. Quitte à payer 480 euros, autant les mettre dans un équipement qu'on pourra réparer.