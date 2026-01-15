Wikipedia fête ses 25 ans : un quart de siècle de savoir collaboratif

On en dit quoi ?



C'est quand même un sacré parcours. Parti d'un projet bancal avec 12 articles, Wikipedia est devenu la référence mondiale pour vérifier une date, un fait ou gagner au Trivial Pursuit. Le modèle reste unique : pas de pub, pas d'algorithme qui décide ce que vous voyez, juste des humains qui partagent du savoir. Alors oui, on peut critiquer les guerres d'édition, les biais ou le manque de diversité parmi les contributeurs. Mais difficile de bouder une encyclopédie gratuite qui informe un demi-milliard de personnes chaque mois.