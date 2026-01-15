Wikipedia fête ses 25 ans : un quart de siècle de savoir collaboratif
Par Vincent Lautier - Publié le
L'encyclopédie libre célèbre son anniversaire ce 15 janvier 2026. Lancée en 2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger, Wikipedia compte aujourd'hui 65 millions d'articles dans plus de 300 langues. Retour sur un projet qui a bouleversé notre accès au savoir.
Tout a commencé par un flop. En 2000, Jimmy Wales et Larry Sanger travaillaient sur Nupedia, une encyclopédie en ligne classique avec validation par des experts. Le problème : après un an de travail, seuls 12 articles avaient été publiés. C'est en janvier 2001 que Sanger découvre le concept de wiki lors d'un dîner avec un ami. L'idée fait mouche : permettre à n'importe qui de contribuer directement, sans validation préalable. Le 15 janvier 2001, Wikipedia voit le jour. En quelques mois, le projet dépasse largement Nupedia et change la donne pour toujours.
Vingt-cinq ans plus tard, les statistiques sont impressionnantes. Wikipedia rassemble 65 millions d'articles rédigés dans plus de 300 langues, le tout alimenté par près de 250 000 éditeurs bénévoles. Le site figure parmi les dix plus visités au monde avec 15 milliards de pages vues par mois. Côté francophone, on compte 2,7 millions d'articles et plus de 36 000 contributeurs actifs. Le tout sans publicité et sans abonnement, financé principalement par des dons individuels oscillant entre 2,75 et 25 dollars.
Pour marquer le coup, Wikimania 2026 se tiendra à Paris du 21 au 25 juillet. Cette 21e conférence internationale de la communauté Wikimedia réunira contributeurs et passionnés autour du thème
C'est quand même un sacré parcours. Parti d'un projet bancal avec 12 articles, Wikipedia est devenu la référence mondiale pour vérifier une date, un fait ou gagner au Trivial Pursuit. Le modèle reste unique : pas de pub, pas d'algorithme qui décide ce que vous voyez, juste des humains qui partagent du savoir. Alors oui, on peut critiquer les guerres d'édition, les biais ou le manque de diversité parmi les contributeurs. Mais difficile de bouder une encyclopédie gratuite qui informe un demi-milliard de personnes chaque mois.
Une aventure née d'un échec
Tout a commencé par un flop. En 2000, Jimmy Wales et Larry Sanger travaillaient sur Nupedia, une encyclopédie en ligne classique avec validation par des experts. Le problème : après un an de travail, seuls 12 articles avaient été publiés. C'est en janvier 2001 que Sanger découvre le concept de wiki lors d'un dîner avec un ami. L'idée fait mouche : permettre à n'importe qui de contribuer directement, sans validation préalable. Le 15 janvier 2001, Wikipedia voit le jour. En quelques mois, le projet dépasse largement Nupedia et change la donne pour toujours.
Des chiffres qui donnent le vertige
Vingt-cinq ans plus tard, les statistiques sont impressionnantes. Wikipedia rassemble 65 millions d'articles rédigés dans plus de 300 langues, le tout alimenté par près de 250 000 éditeurs bénévoles. Le site figure parmi les dix plus visités au monde avec 15 milliards de pages vues par mois. Côté francophone, on compte 2,7 millions d'articles et plus de 36 000 contributeurs actifs. Le tout sans publicité et sans abonnement, financé principalement par des dons individuels oscillant entre 2,75 et 25 dollars.
Paris accueille la grande fête
Pour marquer le coup, Wikimania 2026 se tiendra à Paris du 21 au 25 juillet. Cette 21e conférence internationale de la communauté Wikimedia réunira contributeurs et passionnés autour du thème
Liberté, Équité, Fiabilité. La Fondation Wikimedia a aussi lancé une capsule temporelle interactive et des goodies en édition limitée, dont une peluche du fameux globe puzzle. Des événements locaux sont prévus dans le monde entier, comme le Wikipedia Day en Côte d'Ivoire aujourd'hui même.
On en dit quoi ?
C'est quand même un sacré parcours. Parti d'un projet bancal avec 12 articles, Wikipedia est devenu la référence mondiale pour vérifier une date, un fait ou gagner au Trivial Pursuit. Le modèle reste unique : pas de pub, pas d'algorithme qui décide ce que vous voyez, juste des humains qui partagent du savoir. Alors oui, on peut critiquer les guerres d'édition, les biais ou le manque de diversité parmi les contributeurs. Mais difficile de bouder une encyclopédie gratuite qui informe un demi-milliard de personnes chaque mois.