Nouvelle panne mondiale pour X !

Un service fragilisé par des pannes à répétition

Un contraste avec les déclarations d’Elon Musk fin 2025

Qu'en penser ?



En attendant, les utilisateurs du monde entier se retrouvent à nouveau privés d’un service qui, malgré sa place centrale dans l’écosystème numérique, semble aujourd’hui plus vulnérable qu’à l’époque de Twitter.

SurLes remontées concernent plusieurs régions du globe, avec des pics observés notamment aux États-Unis, en Australie, à Hong Kong et au Royaume-Uni.. La plateforme avait déjà connu une panne en début de semaine, et les incidents semblent se multiplier à un rythme inhabituel pour un service de cette taille., alors que X reste un canal central pour l’actualité en temps réel, les échanges politiques, ou encore la communication d’urgence de nombreuses institutions et entreprises.La panne tombe d’autant plus mal qu’Elon Musk s’était montré très confiant fin 2025,, le cloud d’Amazon dont dépend une grande partie d’Internet. Un épisode qui avait provoqué des interruptions en chaîne sur de nombreux services.. Mais lors de l’une des dernières grandes interruptions, en mars 2025, qui avait duré plusieurs heures, Elon Musk avait évoqué une cyberattaque pour expliquer la situation.