Nouvelle panne mondiale pour X !
Par Laurence - Publié le
Histoire de bien finir la semaine, X enchaîne les soucis techniques. Ce vendredi 16 janvier, la plateforme est inaccessible dans de nombreux pays depuis environ deux heures. L’incident touche à la fois l’application mobile, où les publications ne se chargent plus, et le site web, qui échoue à se connecter au serveur.
Sur Downdetector, les signalements ont fortement augmenté peu après 16h, signe d’un problème d’ampleur. Les remontées concernent plusieurs régions du globe, avec des pics observés notamment aux États-Unis, en Australie, à Hong Kong et au Royaume-Uni.
Cette nouvelle indisponibilité s’inscrit dans une série de perturbations qui touchent X depuis plusieurs mois. La plateforme avait déjà connu une panne en début de semaine, et les incidents semblent se multiplier à un rythme inhabituel pour un service de cette taille.
De quoi alimenter les critiques sur la fiabilité du réseau, alors que X reste un canal central pour l’actualité en temps réel, les échanges politiques, ou encore la communication d’urgence de nombreuses institutions et entreprises.
La panne tombe d’autant plus mal qu’Elon Musk s’était montré très confiant fin 2025, mettant en avant la robustesse de X au moment d’une importante panne d’AWS, le cloud d’Amazon dont dépend une grande partie d’Internet. Un épisode qui avait provoqué des interruptions en chaîne sur de nombreux services.
Pour l’instant, X n’a pas communiqué officiellement sur l’origine de la panne de ce 16 janvier. Mais lors de l’une des dernières grandes interruptions, en mars 2025, qui avait duré plusieurs heures, Elon Musk avait évoqué une cyberattaque pour expliquer la situation.
En attendant, les utilisateurs du monde entier se retrouvent à nouveau privés d’un service qui, malgré sa place centrale dans l’écosystème numérique, semble aujourd’hui plus vulnérable qu’à l’époque de Twitter.
Un service fragilisé par des pannes à répétition
Un contraste avec les déclarations d’Elon Musk fin 2025
Qu'en penser ?
