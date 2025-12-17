Vexé, Elon Musk contre-attaque : Twitter est à LUI !

Une décision désormais entre les mains de l’USPTO



Mais cela suffira-t-il juridiquement ? Cette modification tardive et à la va-vite pourra-t-elle convaincre l’USPTO ? En droit américain, l’abandon d’une marque repose non seulement sur l’absence d’usage, mais aussi sur l’intention de ne pas reprendre cet usage. La décision finale dépendra donc de l’interprétation de l’organisme fédéral.



Quoi qu’il en soit, cette affaire illustre une nouvelle fois les conséquences juridiques inattendues du rebranding radical opéré par Elon Musk. Twitter a peut-être disparu de l’interface, mais le nom reste, pour l’instant, bien vivant dans les textes légaux de X. D'ailleurs si on regarde le nom de l'application sur l'App Store, on note bien que l'oiseau est toujours là... .