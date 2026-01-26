Vous habitez à Lyon ou dans une de ces 763 villes ? Orange va vous couper l'ADLS dès demain
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est un gros changement d'échelle pour Orange. Demain, mardi 27 janvier, l'opérateur va couper définitivement le réseau cuivre dans 763 communes, soit 860 000 logements et entreprises. Et pour la première fois, des grandes villes comme Lyon et Ajaccio sont concernées.
Vous le savez, le réseau cuivre, c'est celui qui a été déployé dans les années 1960 pour le téléphone, puis réutilisé quarante ans plus tard pour l'ADSL. Aujourd'hui, Orange veut s'en débarrasser. Le coût d'entretien de cette infrastructure quelque peu vieillissante atteint quand même 500 millions d'euros par an, et le nombre d'abonnés ADSL a chuté de 40 % en un an pour tomber à 3,8 millions de clients. Jusqu'à présent, l'opérateur n'avait coupé que 253 000 accès depuis fin 2023. Là, on passe à la vitesse supérieure avec plus de trois fois plus de coupures d'un coup.
C'est la première fois qu'Orange coupe des zones urbaines à forte densité de population. Le 6e arrondissement de Lyon (52 000 habitants) et Ajaccio (76 000 habitants) vont servir de test grandeur nature. Bonne nouvelle quand même : 99,4 % des locaux concernés ont accès à la fibre optique. Mais il reste encore 39 000 utilisateurs actifs sur le réseau cuivre, soit 4,3 % des foyers et entreprises visés. Orange ne s'inquiète pas trop : lors de la précédente extinction en janvier 2025, qui concernait 6 500 connexions actives, l'opération se serait avérée
Sauf qu'il y a un problème. En effet, certains habitants n'ont pas été prévenus, ou n'ont pas vraiment pris les avertissements au sérieux (vous savez la pile de courriers en retard qu'on a tous dans un coin chez nous). D'autres refusent de passer à la fibre parce qu'ils n'en voient tout simplement pas l'utilité, ou parce qu'ils flippent à l'idée de payer plus cher. Sans compter ceux qui ne se sentent absolument pas concernés, vu qu'ils n'ont qu'une ligne téléphonique fixe, sans accès à Internet. La plupart des mairies ont fait ce qu'elles pouvaient en communiquant autant que possible sur les réseaux sociaux et pendant des journées d'information, mais rien dans les boîtes aux lettres, car une campagne de tractage aurait coûté trop cher. Côté opérateurs, les messages envoyés aux clients ont probablement souvent été compris comme du démarchage commercial, ou même des arnaques.
C'est un chantier et une mise à niveau complexe. Orange veut vraiment en finir avec son réseau cuivre d'ici 2030, et on comprend bien pourquoi vu la facture d'entretien. Sauf que forcer la main à des dizaines de milliers de personnes, c'est compliqué. Les personnes âgées avec des dispositifs médicaux connectés ou les commerçants avec leurs terminaux de paiement qui n'auront pas migré à temps risquent de faire une drôle de tête au moment de la coupure.
La fin d'une époque
Des grandes villes concernées pour la première fois
indoloreselon Bénédicte Javelot, directrice des projets stratégiques.
Des habitants passés entre les mailles du filet
On en dit quoi ?
