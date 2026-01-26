Vous habitez à Lyon ou dans une de ces 763 villes ? Orange va vous couper l'ADLS dès demain

On en dit quoi ?



C'est un chantier et une mise à niveau complexe. Orange veut vraiment en finir avec son réseau cuivre d'ici 2030, et on comprend bien pourquoi vu la facture d'entretien. Sauf que forcer la main à des dizaines de milliers de personnes, c'est compliqué. Les personnes âgées avec des dispositifs médicaux connectés ou les commerçants avec leurs terminaux de paiement qui n'auront pas migré à temps risquent de faire une drôle de tête au moment de la coupure.