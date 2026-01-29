De 1 To à 15 Go, la descente aux enfers du stockage Yahoo Mail continue

On en dit quoi ?



Si cette réduction à 15 Go se confirme, Yahoo aura achevé sa mue : fini le stockage généreux qui faisait sa différence. Le service s'alignerait en fait tout simplement sur la concurrence. Et si vraiment vous voulez rester chez Yahoo, l'option "Mail Plus" coûte 5 euros par mois pour 200 Go sans pub. On gardera quand même un œil sur les annonces officielles pour confirmer cette histoire de 15 Go. Merci beaucoup à Silent282 pour l'info et son retour d'expérience.