De 1 To à 15 Go, la descente aux enfers du stockage Yahoo Mail continue
Par Vincent Lautier - Publié le
Voilà qui va en contrarier certains. Yahoo avait déjà annoncé vouloir réduire son stockage gratuit de 1 To à 20 Go l'an dernier. Mais selon un mail reçu par l'un de nos lecteurs, une nouvelle limite de 15 Go entrerait en vigueur dès le prochain mois de mai 2026. Une manière de s'aligner sur Gmail et Outlook ?
L'histoire commence par un mail de Yahoo reçu par notre cher lecteur Silent282. L'adresse d'expédition, reply@response.email.cc.yahoo.com, semble bien être un sous-domaine officiel. Et le contenu du message est plutôt clair, la limite de stockage passerait à 15 Go à partir du 5 mai 2026.
Sauf que c'est apparemment plus compliqué que ça. En cherchant plus d'informations sur ce changement, on ne trouve que des infos un peu éparses, qui évoquent la réduction à 20 Go, appliquée depuis la fin de l'été 2025. La FAQ officielle de Yahoo parle aussi de 20 Go, pas 15. Alors, erreur de communication ou vraie deuxième vague ? L'hypothèse de Silent282 tient la route : Yahoo pourrait vouloir s'aligner totalement sur Gmail et Outlook, qui proposent seulement 15 Go gratuits.
En juillet 2025, Yahoo avait créé la surprise en réduisant son stockage gratuit de 1 To à 20 Go. Yahoo Mail Plus, la version payante, était passée de 5 To à 200 Go. Une chute vertigineuse qui avait forcé beaucoup d'utilisateurs à faire le tri dans leurs archives.
Si vous dépassez la limite, Yahoo vous laisse un délai de grâce de 30 jours. Pendant cette période, vous pouvez consulter vos anciens emails, mais vous ne recevez plus rien de nouveau. Passé ce délai, le compte est gelé.
Silent282 nous fait part d'un retour d'expérience utile : sur les apps iPhone, iPad et Mac, les mails supprimés ont tendance à revenir. Pour vraiment libérer de l'espace, il a été obligé d'utiliser la version web de Yahoo Mail. Après pas mal de temps perdu, il est passé de plus de 17 Go à 10 Go. Sept gigas économisés,
Si vous devez faire le ménage, passez donc par mail.yahoo.com plutôt que par l'application officielle de Yahoo. Pensez aussi à vider la corbeille et votre dossier spam, qui comptent toujours dans votre quota.
GMX Mail est une bonne option avec 65 Go gratuits. Le service allemand est soumis au RGPD et c'est aussi l'héritier de Caramail pour les nostalgiques. Infomaniak Mail propose 20 Go gratuits sans publicité. L'entreprise suisse mise sur la confidentialité. Si votre truc c'est plutôt la sécurité, Proton Mail est la référence, mais le stockage gratuit est plus limité.
Gmail et Outlook offrent 15 Go gratuits, mais partagés avec leurs autres services (Drive, OneDrive...).
Si cette réduction à 15 Go se confirme, Yahoo aura achevé sa mue : fini le stockage généreux qui faisait sa différence. Le service s'alignerait en fait tout simplement sur la concurrence. Et si vraiment vous voulez rester chez Yahoo, l'option "Mail Plus" coûte 5 euros par mois pour 200 Go sans pub. On gardera quand même un œil sur les annonces officielles pour confirmer cette histoire de 15 Go. Merci beaucoup à Silent282 pour l'info et son retour d'expérience.
