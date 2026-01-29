Qwant lance son IA. De quoi se passer de Google en Europe ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le moteur de recherche français Qwant intègre désormais un assistant IA directement dans ses résultats. La fonction est disponible dès aujourd'hui sur Qwant et Lilo. Ce Chat IA est gratuit, sans inscription, et promet de ne pas pister vos données. Est-ce que c'est une alternative crédible ?
Qwant vient donc de déployer son Chat IA, une fonction qui permet de discuter directement avec le moteur plutôt que de simplement taper des mots-clés. Le principe est simple et désormais assez classique, après une recherche, vous pouvez poser des questions complémentaires, demander des précisions ou reformuler votre requête sans repartir de zéro. Le tout sans créer de compte ni payer quoi que ce soit.
La différence avec un ChatGPT ou un Google Gemini, c'est que cette IA se base uniquement sur les résultats de la recherche en temps réel. Il ne répond donc pas en se basant sur une base de donnée figée (et parfois ancienne), mais directement en piochant dans ce qu'il trouve en ligne, sur le Web dit "actuel". Qwant met en avant le fait que toutes ses sources sont bien affichée et consultables indépendamment, contrairement à certaines IA qui avalent et digèrent toute l'information sans trop de transparence.
Ce lancement arrive à un moment un peu particlier où la question de la dépendance aux GAFAM est sujet à débat dans tous les pays de l'UE sur la table en Europe. La Commission européenne a par exemple publié une feuille de route pour favoriser le logiciel libre. La souveraineté numérique est clairement devenu une priorité politique.
Qwant tente de prendre sa place là dedans, avec European Search Perspective, une coentreprise créée avec le moteur allemand Ecosia. Le but affiché est de proposer un index de recherche européen indépendant de Microsoft Bing, dont Qwant dépendait jusqu'ici pour une grosse partie de ses résultats. Depuis août 2025, cet index alimente par exemple la moitié des requêtes françaises sur Ecosia.
On ne va pas non plus s'embaler trop vite, Qwant traîne quand même quelques casseroles. Le moteur a longtemps été critiqué, à raison, pour la qualité parfois problématique de ses résultats, sa dépendance à Bing, et une gestion financière un peu foireuse, qui l'a mené au bord de la faillite. Le rachat par Octave Klaba, le fondateur d'OVH, a permis de repartir sur des bases plus saine, mais il y a encore du boulot pour conquérir le cour des utilisateurs français et européens.
C'est quand même un pas dans la bonne direction. Qwant propose un Chat IA gratuit, sans tracking, avec accès aux sources, et hébergé en Europe. Pour ceux qui aimeraient se passer un peu plus de Google, ça reste un option à tester. D'ailleurs question, vous avez déjà utilisé Qwant vous ?
Un ChatGPT intégré au moteur de recherche
Qwant vient donc de déployer son Chat IA, une fonction qui permet de discuter directement avec le moteur plutôt que de simplement taper des mots-clés. Le principe est simple et désormais assez classique, après une recherche, vous pouvez poser des questions complémentaires, demander des précisions ou reformuler votre requête sans repartir de zéro. Le tout sans créer de compte ni payer quoi que ce soit.
La différence avec un ChatGPT ou un Google Gemini, c'est que cette IA se base uniquement sur les résultats de la recherche en temps réel. Il ne répond donc pas en se basant sur une base de donnée figée (et parfois ancienne), mais directement en piochant dans ce qu'il trouve en ligne, sur le Web dit "actuel". Qwant met en avant le fait que toutes ses sources sont bien affichée et consultables indépendamment, contrairement à certaines IA qui avalent et digèrent toute l'information sans trop de transparence.
Un timing intéressant
Ce lancement arrive à un moment un peu particlier où la question de la dépendance aux GAFAM est sujet à débat dans tous les pays de l'UE sur la table en Europe. La Commission européenne a par exemple publié une feuille de route pour favoriser le logiciel libre. La souveraineté numérique est clairement devenu une priorité politique.
Qwant tente de prendre sa place là dedans, avec European Search Perspective, une coentreprise créée avec le moteur allemand Ecosia. Le but affiché est de proposer un index de recherche européen indépendant de Microsoft Bing, dont Qwant dépendait jusqu'ici pour une grosse partie de ses résultats. Depuis août 2025, cet index alimente par exemple la moitié des requêtes françaises sur Ecosia.
Oui mais
On ne va pas non plus s'embaler trop vite, Qwant traîne quand même quelques casseroles. Le moteur a longtemps été critiqué, à raison, pour la qualité parfois problématique de ses résultats, sa dépendance à Bing, et une gestion financière un peu foireuse, qui l'a mené au bord de la faillite. Le rachat par Octave Klaba, le fondateur d'OVH, a permis de repartir sur des bases plus saine, mais il y a encore du boulot pour conquérir le cour des utilisateurs français et européens.
On en dit quoi ?
C'est quand même un pas dans la bonne direction. Qwant propose un Chat IA gratuit, sans tracking, avec accès aux sources, et hébergé en Europe. Pour ceux qui aimeraient se passer un peu plus de Google, ça reste un option à tester. D'ailleurs question, vous avez déjà utilisé Qwant vous ?