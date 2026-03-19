Amende de 120 millions en Europe : Elon Musk passe à la caisse, mais n'a pas dit son dernier mot

Une sanction liée au Digital Services Act

Les coches bleues dans le viseur

Qu'en penser ?



En s’acquittant de son amende tout en poursuivant la bataille juridique, X adopte une stratégie d’équilibre entre conformité et confrontation. Mais face à un régulateur européen de plus en plus ferme, la plateforme d’Elon Musk devra sans doute aller au-delà de simples ajustements. Le DSA marque une nouvelle ère où les géants du numérique ne peuvent plus ignorer les règles du jeu… surtout en Europe.

Prononcée en décembre, cette amende s’inscrit dans le cadre du, la réglementation européenne visant à encadrer les grandes plateformes numériques. La Commission européenne reproche notamment à X : le, unet un. Des manquements considérés comme sérieux dans un contexte de lutte contre la désinformation et les abus en ligne.La plateforme avait jusqu’au 16 mars pour payer l’amende ou fournir une garantie financière et proposer des mesures correctives. Selon Bruxelles, ces deux obligations ont bien été remplies.. L’entreprise conteste en effet la décision devant la Cour de justice de l’Union européenne.Au cœur du dossier, on trouve. La Commission estime que ces coches bleues peuvent induire les utilisateurs en erreur, en laissant penser qu’un compte est certifié ou fiable, alors qu’il s’agit simplement d’un abonnement. X a proposé des ajustements sur ce point début mars, mais Bruxelles devra encore juger si ces changements sont suffisants.Aujourd'hui,. L’affaire est loin d’être terminée. X apour proposer des solutions sur d’autres aspects pointés par l’UE : transparence des publicités et accès aux données. En cas de réponse jugée insuffisante, la Commission pourrait infliger de nouvelles sanctions.Cette affaire dépasse largement le cadre technique. La sanction européenne avait provoqué de, certains responsables politiques dénonçant une atteinte à la liberté d’expression. Elle illustre surtout une tendance de fond : l’Europe entend imposer ses règles aux géants de la tech, quitte à accentuer les tensions avec les États-Unis.