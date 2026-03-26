X fait machine arrière sur la rémunération de ses créateurs après un tollé mondial
Par Vincent Lautier - Publié le
Elon Musk a suspendu en urgence les nouvelles règles de partage des revenus sur X, quelques heures à peine après leur annonce par Nikita Bier. Le nouveau système devait privilégier les impressions locales au détriment des audiences internationales. Les créateurs du monde entier avaient vivement protesté, certains estimant leurs gains en baisse de 40 à 70 %.
Mardi, Nikita Bier, le responsable produit de X, a annoncé une refonte du programme de rémunération des créateurs. Le principe : donner plus de poids aux impressions provenant de la région d'origine du créateur, et moins à celles venant de l'étranger. Le changement devait entrer en vigueur dès aujourd'hui. L'objectif affiché était de décourager les comptes étrangers qui ciblent les audiences américaines et japonaises pour maximiser leurs revenus. Bier a même évoqué les comptes fans d'Ivanka Trump basés au Nigeria pour illustrer le problème. Sauf que la mesure ne faisait pas dans la dentelle : tous les créateurs hors États-Unis et Japon auraient été pénalisés, qu'ils soient de vrais créateurs de contenu ou des fermes à engagement.
La réaction a été immédiate. Des créateurs africains, européens et sud-américains ont posté des captures d'écran montrant des projections de revenus en chute libre. Certains estimaient leurs gains en baisse de 40 à 70 %. Pour un créateur basé au Kenya ou au Portugal, qui publie en anglais et attire naturellement un public américain, le nouveau système aurait été catastrophique. Aujourd'hui, X verse environ 8,50 dollars pour un million d'impressions, peu importe la géographie. Avec la nouvelle règle, un million d'impressions depuis un petit marché publicitaire n'aurait quasiment plus rien rapporté. Et ce n'est pas le seul problème : en février, près de 80 % des créateurs nigérians avaient déjà vu leur accès au programme suspendu pour suspicion de spam.
Face à la vague de protestations, Elon Musk est intervenu sur X avec un message lapidaire : la plateforme va mettre en pause ces changements le temps d'y réfléchir davantage. Pas de grandes explications, pas de mea culpa, juste un tweet en réponse à un utilisateur. Nikita Bier n'a pas non plus donné de détails sur un éventuel calendrier de reprise. X a tout de même laissé entendre qu'une version plus ciblée de la politique pourrait revenir plus tard, en séparant les vrais créateurs des comptes qui manipulent le système. Mais pour l'instant, rien ne change.
Ce rétropédalage est devenu une habitude chez X. On annonce un truc, ça ne passe pas, et hop, on fait marche arrière. Le fond du problème est réel : il y a du spam et de la manipulation sur la plateforme, personne ne le nie. Mais vouloir régler ça en pénalisant tous les créateurs hors États-Unis et Japon, c'était quand même un peu gros. Les créateurs nigérians, qui représentent une communauté très active sur X, ont déjà encaissé un gros coup en février avec les suspensions massives. Ajouter cette réforme par-dessus, c'était trop. En tout cas, Musk a eu le bon réflexe d'appuyer sur pause. Et je dis merci, parce que moi j'ai quand même gagné 32 euros grâce à mes posts X le mois dernier, et oui !
Un changement de règles mal accueilli
Mardi, Nikita Bier, le responsable produit de X, a annoncé une refonte du programme de rémunération des créateurs. Le principe : donner plus de poids aux impressions provenant de la région d'origine du créateur, et moins à celles venant de l'étranger. Le changement devait entrer en vigueur dès aujourd'hui. L'objectif affiché était de décourager les comptes étrangers qui ciblent les audiences américaines et japonaises pour maximiser leurs revenus. Bier a même évoqué les comptes fans d'Ivanka Trump basés au Nigeria pour illustrer le problème. Sauf que la mesure ne faisait pas dans la dentelle : tous les créateurs hors États-Unis et Japon auraient été pénalisés, qu'ils soient de vrais créateurs de contenu ou des fermes à engagement.
Des créateurs aux revenus menacés
La réaction a été immédiate. Des créateurs africains, européens et sud-américains ont posté des captures d'écran montrant des projections de revenus en chute libre. Certains estimaient leurs gains en baisse de 40 à 70 %. Pour un créateur basé au Kenya ou au Portugal, qui publie en anglais et attire naturellement un public américain, le nouveau système aurait été catastrophique. Aujourd'hui, X verse environ 8,50 dollars pour un million d'impressions, peu importe la géographie. Avec la nouvelle règle, un million d'impressions depuis un petit marché publicitaire n'aurait quasiment plus rien rapporté. Et ce n'est pas le seul problème : en février, près de 80 % des créateurs nigérians avaient déjà vu leur accès au programme suspendu pour suspicion de spam.
Musk recule en quelques heures
Face à la vague de protestations, Elon Musk est intervenu sur X avec un message lapidaire : la plateforme va mettre en pause ces changements le temps d'y réfléchir davantage. Pas de grandes explications, pas de mea culpa, juste un tweet en réponse à un utilisateur. Nikita Bier n'a pas non plus donné de détails sur un éventuel calendrier de reprise. X a tout de même laissé entendre qu'une version plus ciblée de la politique pourrait revenir plus tard, en séparant les vrais créateurs des comptes qui manipulent le système. Mais pour l'instant, rien ne change.
On en dit quoi ?
Ce rétropédalage est devenu une habitude chez X. On annonce un truc, ça ne passe pas, et hop, on fait marche arrière. Le fond du problème est réel : il y a du spam et de la manipulation sur la plateforme, personne ne le nie. Mais vouloir régler ça en pénalisant tous les créateurs hors États-Unis et Japon, c'était quand même un peu gros. Les créateurs nigérians, qui représentent une communauté très active sur X, ont déjà encaissé un gros coup en février avec les suspensions massives. Ajouter cette réforme par-dessus, c'était trop. En tout cas, Musk a eu le bon réflexe d'appuyer sur pause. Et je dis merci, parce que moi j'ai quand même gagné 32 euros grâce à mes posts X le mois dernier, et oui !