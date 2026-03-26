X fait machine arrière sur la rémunération de ses créateurs après un tollé mondial

On en dit quoi ?



Ce rétropédalage est devenu une habitude chez X. On annonce un truc, ça ne passe pas, et hop, on fait marche arrière. Le fond du problème est réel : il y a du spam et de la manipulation sur la plateforme, personne ne le nie. Mais vouloir régler ça en pénalisant tous les créateurs hors États-Unis et Japon, c'était quand même un peu gros. Les créateurs nigérians, qui représentent une communauté très active sur X, ont déjà encaissé un gros coup en février avec les suspensions massives. Ajouter cette réforme par-dessus, c'était trop. En tout cas, Musk a eu le bon réflexe d'appuyer sur pause. Et je dis merci, parce que moi j'ai quand même gagné 32 euros grâce à mes posts X le mois dernier, et oui !