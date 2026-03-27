X Pro passe derrière le mur payant à 44 euros par mois, sans prévenir personne
Par Vincent Lautier - Publié le
L'ex-TweetDeck n'est désormais accessible qu'aux abonnés Premium+ de X, l'offre la plus chère du réseau social. Jusqu'à présent inclus dans le forfait Premium à 9,33 euros par mois, l'outil multi-colonnes exige maintenant un abonnement facturé 44,33 euros par mois en France. Et personne n'a été prévenu du changement.
Depuis le 26 mars, les utilisateurs de X Pro qui avaient souscrit à l'offre Premium se retrouvent devant une porte fermée. Plus d'accès au tableau de bord multi-colonnes, plus de gestion avancée des listes et des flux. Pour retrouver l'outil, il faut désormais passer à l'abonnement Premium+, soit cinq fois le prix de l'ancien forfait.
Le plus agaçant dans l'histoire, c'est que X n'a envoyé aucune notification préalable. Les abonnés Premium qui venaient de renouveler leur forfait ont découvert la mauvaise surprise en ouvrant leur navigateur. Quand des utilisateurs ont interrogé Grok, le chatbot maison, celui-ci a confirmé que le changement avait été appliqué dans la journée et que les pages d'aide n'avaient pas encore été mises à jour. Sur le site de X, une ligne se contente de préciser que les fonctionnalités incluses dans Premium sont susceptibles de changer à tout moment.
Côté tarifs en France, l'offre se décline en trois paliers : Basic à 3,50 euros par mois (35 euros par an), Premium à 9,33 euros par mois (84 euros par an), et Premium+ à 44,33 euros par mois ou 439,83 euros par an sur le web. Aux Etats-Unis, les prix sont respectivement de 3, 8 et 40 dollars par mois. Le Premium+ supprime les publicités classiques (les contenus sponsorisés restent) et donne accès à X Pro.
Les tarifs ont déjà grimpé plusieurs fois ces derniers mois : fin 2024, le Premium+ ne coûtait encore que 21 euros par mois dans l'Hexagone.
C'est moche, surtout sans prévenir. TweetDeck était l'un des derniers arguments solides pour rester sur X quand on est journaliste, community manager ou gros utilisateur. En le réservant à l'abonnement le plus cher et en doublant les tarifs, la plateforme donne un peu l'impression de faire les poches à ses utilisateurs les plus fidèles. Bon par contre, on ne va pas se mentir : X Pro reste un bon outil pour ceux qui gèrent plusieurs comptes ou qui suivent l'actualité en temps réel avec des colonnes personnalisées. La question, c'est combien de temps les gens vont accepter de payer 44 euros par mois pour un test service.
Un changement sans préavis
Depuis le 26 mars, les utilisateurs de X Pro qui avaient souscrit à l'offre Premium se retrouvent devant une porte fermée. Plus d'accès au tableau de bord multi-colonnes, plus de gestion avancée des listes et des flux. Pour retrouver l'outil, il faut désormais passer à l'abonnement Premium+, soit cinq fois le prix de l'ancien forfait.
Le plus agaçant dans l'histoire, c'est que X n'a envoyé aucune notification préalable. Les abonnés Premium qui venaient de renouveler leur forfait ont découvert la mauvaise surprise en ouvrant leur navigateur. Quand des utilisateurs ont interrogé Grok, le chatbot maison, celui-ci a confirmé que le changement avait été appliqué dans la journée et que les pages d'aide n'avaient pas encore été mises à jour. Sur le site de X, une ligne se contente de préciser que les fonctionnalités incluses dans Premium sont susceptibles de changer à tout moment.
La facture qui s'alourdit
Côté tarifs en France, l'offre se décline en trois paliers : Basic à 3,50 euros par mois (35 euros par an), Premium à 9,33 euros par mois (84 euros par an), et Premium+ à 44,33 euros par mois ou 439,83 euros par an sur le web. Aux Etats-Unis, les prix sont respectivement de 3, 8 et 40 dollars par mois. Le Premium+ supprime les publicités classiques (les contenus sponsorisés restent) et donne accès à X Pro.
Les tarifs ont déjà grimpé plusieurs fois ces derniers mois : fin 2024, le Premium+ ne coûtait encore que 21 euros par mois dans l'Hexagone.
On en dit quoi ?
C'est moche, surtout sans prévenir. TweetDeck était l'un des derniers arguments solides pour rester sur X quand on est journaliste, community manager ou gros utilisateur. En le réservant à l'abonnement le plus cher et en doublant les tarifs, la plateforme donne un peu l'impression de faire les poches à ses utilisateurs les plus fidèles. Bon par contre, on ne va pas se mentir : X Pro reste un bon outil pour ceux qui gèrent plusieurs comptes ou qui suivent l'actualité en temps réel avec des colonnes personnalisées. La question, c'est combien de temps les gens vont accepter de payer 44 euros par mois pour un test service.