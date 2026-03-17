Nvidia lance NemoClaw, une IA autonome plus sécurisée

Une réponse aux limites d’OpenClaw

Une IA confinée… mais plus efficace

L’émergence d’une “infrastructure pour agents”

Une étape clé pour l’IA autonome

Qu'en penser ?



En introduisant NemoClaw, Nvidia ne se contente pas d’améliorer OpenClaw : le groupe propose une vision plus mature de l’IA autonome, où performance et sécurité doivent avancer de pair. À mesure que ces agents gagnent en autonomie, leur encadrement devient indispensable. NemoClaw pourrait ainsi marquer une étape importante vers une adoption plus large — et plus sereine — des intelligences artificielles capables d’agir sans supervision directe.

, une plateforme d’IA capable d’agir de manière autonome. Mais jusqu’ici, un problème persistait : le manque de garanties en matière de sécurité et de protection des données.Avec NemoClaw,: un environnement isolé (sandbox) dans lequel l’IA peut fonctionner sans exposer les données sensibles ou compromettre les systèmes. L’objectif est clair : permettre aux agents d’être productifs tout en limitant les risques liés à leur autonomie.Concrètement,: un environnement sandbox isolé, l’intégration d’OpenShell pour exploiter des modèles ouverts et le Nvidia Agent Toolkit pour simplifier le déploiement.Selon Nvidia,, ce qui facilite considérablement la mise en place d’agents autonomes dans un cadre sécurisé. Ce système permet notamment de contrôler les accès réseau, d’imposer des règles de sécurité et de protéger les données utilisées par l’IA.Avec NemoClaw, Nvidia tente de combler un manque dans l’écosystème actuel :. Une manière de rapprocher ces systèmes des standards utilisés dans le cloud ou les environnements professionnels.Aujourd’hui, de nombreux agents sont capables d’exécuter des tâches complexes, mais. Nvidia propose ici une approche plus, avec des politiques de sécurité intégrées, une gestion des permissions et une isolation des processus: le passage d’IA conversationnelles à des IA capables d’agir seules, avec accès à des outils, des fichiers ou des réseaux.Mais cette évolution soulève de, dont l'accès aux données sensibles, les risques de dérives et la sécurité des systèmes. Avec NemoClaw, Nvidia tente de répondre à ces enjeux en posant les bases d’une IA plus maîtrisée.