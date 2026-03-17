Nvidia lance NemoClaw, une IA autonome plus sécurisée
Par Laurence - Publié le
À l’occasion de sa conférence GTC, Nvidia a présenté NemoClaw, une nouvelle plateforme d’intelligence artificielle destinée à renforcer la sécurité des agents autonomes. Une évolution stratégique autour du concept d’IA agentique, qui vise à rendre ces systèmes plus fiables… et surtout mieux contrôlés.
NemoClaw s’appuie directement sur OpenClaw, une plateforme d’IA capable d’agir de manière autonome. Mais jusqu’ici, un problème persistait : le manque de garanties en matière de sécurité et de protection des données.
Avec NemoClaw, Nvidia introduit une couche essentielle : un environnement isolé (sandbox) dans lequel l’IA peut fonctionner sans exposer les données sensibles ou compromettre les systèmes. L’objectif est clair : permettre aux agents d’être productifs tout en limitant les risques liés à leur autonomie.
Concrètement, NemoClaw repose sur plusieurs briques technologiques : un environnement sandbox isolé, l’intégration d’OpenShell pour exploiter des modèles ouverts et le Nvidia Agent Toolkit pour simplifier le déploiement.
Selon Nvidia, l’ensemble peut être configuré en une seule commande, ce qui facilite considérablement la mise en place d’agents autonomes dans un cadre sécurisé. Ce système permet notamment de contrôler les accès réseau, d’imposer des règles de sécurité et de protéger les données utilisées par l’IA.
Avec NemoClaw, Nvidia tente de combler un manque dans l’écosystème actuel : l’infrastructure sous-jacente des IA autonomes. Une manière de rapprocher ces systèmes des standards utilisés dans le cloud ou les environnements professionnels.
Aujourd’hui, de nombreux agents sont capables d’exécuter des tâches complexes, mais manquent encore de garde-fous. Nvidia propose ici une approche plus industrielle, avec des politiques de sécurité intégrées, une gestion des permissions et une isolation des processus
L’annonce s’inscrit dans une tendance plus large : le passage d’IA conversationnelles à des IA capables d’agir seules, avec accès à des outils, des fichiers ou des réseaux.
Mais cette évolution soulève de nombreuses questions, dont l'accès aux données sensibles, les risques de dérives et la sécurité des systèmes. Avec NemoClaw, Nvidia tente de répondre à ces enjeux en posant les bases d’une IA plus maîtrisée.
En introduisant NemoClaw, Nvidia ne se contente pas d’améliorer OpenClaw : le groupe propose une vision plus mature de l’IA autonome, où performance et sécurité doivent avancer de pair. À mesure que ces agents gagnent en autonomie, leur encadrement devient indispensable. NemoClaw pourrait ainsi marquer une étape importante vers une adoption plus large — et plus sereine — des intelligences artificielles capables d’agir sans supervision directe.
Une réponse aux limites d’OpenClaw
NemoClaw s’appuie directement sur OpenClaw, une plateforme d’IA capable d’agir de manière autonome. Mais jusqu’ici, un problème persistait : le manque de garanties en matière de sécurité et de protection des données.
Avec NemoClaw, Nvidia introduit une couche essentielle : un environnement isolé (sandbox) dans lequel l’IA peut fonctionner sans exposer les données sensibles ou compromettre les systèmes. L’objectif est clair : permettre aux agents d’être productifs tout en limitant les risques liés à leur autonomie.
Une IA confinée… mais plus efficace
Concrètement, NemoClaw repose sur plusieurs briques technologiques : un environnement sandbox isolé, l’intégration d’OpenShell pour exploiter des modèles ouverts et le Nvidia Agent Toolkit pour simplifier le déploiement.
Selon Nvidia, l’ensemble peut être configuré en une seule commande, ce qui facilite considérablement la mise en place d’agents autonomes dans un cadre sécurisé. Ce système permet notamment de contrôler les accès réseau, d’imposer des règles de sécurité et de protéger les données utilisées par l’IA.
L’émergence d’une “infrastructure pour agents”
Avec NemoClaw, Nvidia tente de combler un manque dans l’écosystème actuel : l’infrastructure sous-jacente des IA autonomes. Une manière de rapprocher ces systèmes des standards utilisés dans le cloud ou les environnements professionnels.
Aujourd’hui, de nombreux agents sont capables d’exécuter des tâches complexes, mais manquent encore de garde-fous. Nvidia propose ici une approche plus industrielle, avec des politiques de sécurité intégrées, une gestion des permissions et une isolation des processus
Une étape clé pour l’IA autonome
L’annonce s’inscrit dans une tendance plus large : le passage d’IA conversationnelles à des IA capables d’agir seules, avec accès à des outils, des fichiers ou des réseaux.
Mais cette évolution soulève de nombreuses questions, dont l'accès aux données sensibles, les risques de dérives et la sécurité des systèmes. Avec NemoClaw, Nvidia tente de répondre à ces enjeux en posant les bases d’une IA plus maîtrisée.
Qu'en penser ?
En introduisant NemoClaw, Nvidia ne se contente pas d’améliorer OpenClaw : le groupe propose une vision plus mature de l’IA autonome, où performance et sécurité doivent avancer de pair. À mesure que ces agents gagnent en autonomie, leur encadrement devient indispensable. NemoClaw pourrait ainsi marquer une étape importante vers une adoption plus large — et plus sereine — des intelligences artificielles capables d’agir sans supervision directe.