Google s’attaque à la santé en Europe avec Gemini !
Par Laurence - Publié le
Voilà donc un nouveau terrain de jeu pour les IA ! Google accélère dans la santé numérique en Europe. Le géant américain vient d’annoncer un partenariat stratégique avec DocMorris, la plus grande pharmacie en ligne du continent, pour déployer une plateforme de santé dopée à l’IA Gemini.
L’objectif est clair : transformer l’expérience des patients européens en rendant la gestion de la santé plus intuitive et personnalisée. Bref un coach santé et une évolution qui vise à simplifier un parcours souvent jugé complexe, notamment entre médecins, pharmacies et plateformes numériques.
Grâce à Gemini, la future plateforme pourrait proposer des rappels de prise de médicaments intelligents, des alertes sur les interactions médicamenteuses, des réponses en langage naturel sur les traitements et aussi un suivi simplifié des prescriptions.
Ce partenariat marque un tournant pour Google, qui a connu plusieurs revers dans le secteur médical ces dernières années. Plutôt que de lancer ses propres services, l’entreprise mise désormais sur une approche plus pragmatique et entend s’appuyer sur un acteur local et réglementé.
DocMorris va donc lui apporter une infrastructure pharmaceutique existante, une base de millions de patients et une expertise réglementaire en Europe. Google, de son côté, fournit son IA Gemini, son cloud conforme aux exigences européennes et ses outils d’analyse et d’automatisation.
Le timing n’a rien d’un hasard. Le marché de la santé numérique en Europe connaît une croissance rapide, portée par la télémédecine (et la pénurie de médecins), la digitalisation des prescriptions et la gestion à distance des patients (pour les mêmes raisons). Mais il reste complexe au regard de la réglementation stricte (RGPD, AI Act) et des systèmes de santé fragmentés et de la forte sensibilité des données médicales.
Un terrain où les géants tech avancent prudemment. Comme souvent avec Google, la question de la vie privée sera centrale. Les autorités européennes surveillent de près : l’utilisation des données de santé, les modèles d’IA appliqués au médical et les risques liés à l’exploitation commerciale. Le succès du projet dépendra donc largement de la capacité du duo à garantir transparence et sécurité.
Google n’est pas seul sur ce terrain. Amazon développe aussi ses services de pharmacie, tandis que les acteurs historiques accélèrent leur transformation numérique. Avec DocMorris, Google pourrait cependant prendre une longueur d’avance en Europe en combinant : IA avancée, réseau pharmaceutique existant et approche locale
Avec ce partenariat, Google joue une carte stratégique : s’imposer dans la santé sans affronter seul les contraintes réglementaires. En s’alliant à DocMorris, le groupe espère faire de Gemini un pilier de la médecine numérique européenne. La question est désormais de savoir si cette alliance saura convaincre patients et régulateurs — car en matière de santé, l’innovation ne suffit pas : la confiance est essentielle.
Une plateforme de santé personnalisée grâce à l’IA
L’objectif est clair : transformer l’expérience des patients européens en rendant la gestion de la santé plus intuitive et personnalisée. Bref un coach santé et une évolution qui vise à simplifier un parcours souvent jugé complexe, notamment entre médecins, pharmacies et plateformes numériques.
Grâce à Gemini, la future plateforme pourrait proposer des rappels de prise de médicaments intelligents, des alertes sur les interactions médicamenteuses, des réponses en langage naturel sur les traitements et aussi un suivi simplifié des prescriptions.
Google change de stratégie dans la santé
Ce partenariat marque un tournant pour Google, qui a connu plusieurs revers dans le secteur médical ces dernières années. Plutôt que de lancer ses propres services, l’entreprise mise désormais sur une approche plus pragmatique et entend s’appuyer sur un acteur local et réglementé.
DocMorris va donc lui apporter une infrastructure pharmaceutique existante, une base de millions de patients et une expertise réglementaire en Europe. Google, de son côté, fournit son IA Gemini, son cloud conforme aux exigences européennes et ses outils d’analyse et d’automatisation.
Un marché européen en pleine explosion
Le timing n’a rien d’un hasard. Le marché de la santé numérique en Europe connaît une croissance rapide, portée par la télémédecine (et la pénurie de médecins), la digitalisation des prescriptions et la gestion à distance des patients (pour les mêmes raisons). Mais il reste complexe au regard de la réglementation stricte (RGPD, AI Act) et des systèmes de santé fragmentés et de la forte sensibilité des données médicales.
Un terrain où les géants tech avancent prudemment. Comme souvent avec Google, la question de la vie privée sera centrale. Les autorités européennes surveillent de près : l’utilisation des données de santé, les modèles d’IA appliqués au médical et les risques liés à l’exploitation commerciale. Le succès du projet dépendra donc largement de la capacité du duo à garantir transparence et sécurité.
Google n’est pas seul sur ce terrain. Amazon développe aussi ses services de pharmacie, tandis que les acteurs historiques accélèrent leur transformation numérique. Avec DocMorris, Google pourrait cependant prendre une longueur d’avance en Europe en combinant : IA avancée, réseau pharmaceutique existant et approche locale
Qu'en penser ?
Avec ce partenariat, Google joue une carte stratégique : s’imposer dans la santé sans affronter seul les contraintes réglementaires. En s’alliant à DocMorris, le groupe espère faire de Gemini un pilier de la médecine numérique européenne. La question est désormais de savoir si cette alliance saura convaincre patients et régulateurs — car en matière de santé, l’innovation ne suffit pas : la confiance est essentielle.