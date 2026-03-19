Google s’attaque à la santé en Europe avec Gemini !

Une plateforme de santé personnalisée grâce à l’IA

Google change de stratégie dans la santé

Un marché européen en pleine explosion

Qu'en penser ?



Avec ce partenariat, Google joue une carte stratégique : s’imposer dans la santé sans affronter seul les contraintes réglementaires. En s’alliant à DocMorris, le groupe espère faire de Gemini un pilier de la médecine numérique européenne. La question est désormais de savoir si cette alliance saura convaincre patients et régulateurs — car en matière de santé, l’innovation ne suffit pas : la confiance est essentielle.

L’objectif est clair : transformer l’expérience des patients européens en rendant la gestion de la santé plus intuitive et personnalisée. Brefet une évolution qui vise à simplifier un parcours souvent jugé complexe, notamment entre médecins, pharmacies et plateformes numériques.Grâce à, la future plateforme pourrait proposer des rappels de prise de médicaments intelligents, des alertes sur les interactions médicamenteuses, des réponses en langage naturel sur les traitements et aussi un suivi simplifié des prescriptions.Plutôt que de lancer ses propres services, l’entreprise mise désormais sur une approche plus pragmatique et entend s’appuyer sur un acteur local et réglementé., une base de millions deet uneen Europe. Google, de son côté, fournit son IA Gemini, son cloud conforme aux exigences européennes et ses outils d’analyse et d’automatisation.Le timing n’a rien d’un hasard.(et la pénurie de médecins), la digitalisation des prescriptions et la gestion à distance des patients (pour les mêmes raisons). Mais il reste complexe au regard de la réglementation stricte (RGPD, AI Act) et des systèmes de santé fragmentés et de la forte sensibilité des données médicales.Comme souvent avec Google, la question de la vie privée sera centrale. Les autorités européennes surveillent de près : l’utilisation des données de santé, les modèles d’IA appliqués au médical et les risques liés à l’exploitation commerciale. Le succès du projet dépendra donc largement de la capacité du duo à garantir transparence et sécurité.Amazon développe aussi ses services de pharmacie, tandis que les acteurs historiques accélèrent leur transformation numérique. Avec DocMorris, Google pourrait cependant prendre une longueur d’avance en Europe en combinant : IA avancée, réseau pharmaceutique existant et approche locale