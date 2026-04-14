X réduit la rémunération des comptes clickbait

On en dit quoi ?



C'est un mouvement intéressant sur le papier. Depuis deux ans, X paie à tour de bras des comptes qui se contentent de recopier des news en rajoutant des majuscules et des émojis d'alarme. Sauf que voilà, tant que l'algorithme récompense l'engagement à n'importe quel prix, les agrégateurs trouveront toujours une façon de contourner la règle. Changer un mot, virer l'émoji rouge, et les voilà repartis. On a un peu l'impression que X s'attaque au symptôme sans toucher à la maladie. La vraie question, c'est plutôt : à quand une purge du côté de l'algo lui-même, celui qui récompense la colère ?