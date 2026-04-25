Smash : le transfert de fichiers lourd à la française au banc d'essai
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Le transfert de fichiers volumineux est parfois une étape pénible, mais toujours nécessaire pour tout workflow créatif ou technique. Si les solutions historiques ne manquent pas, la pépite lyonnaise Smash, fondée en 2017, propose ici une approche qui mérite vraiment que l'on s'y attarde.
Avec plus de 8 millions d'utilisateurs et 30 000 entreprises clientes, le service a clairement dépassé le stade de l'outsider. Nous avons passé quelques jours à tester leur service, dans sa version gratuite et dans ses déclinaisons Pro et Team, pour vérifier si la promesse d'efficacité est tenue, et la réponse est clairement oui.
Dès l'arrivée sur la page d'accueil de Smash, le parti pris est clair : aucune distraction. On arrive face à un bouton central de dépôt de fichiers. Lors de tous nos tests, le glisser-déposer de dossiers contenant plusieurs centaines de Mo s'est fait sans aucune latence. Le premier point fort c'est sans aucun doute l'absence de limite de poids en version gratuite. Là où la concurrence nous aurait imposé de scinder l'archive en plusieurs fichiers, ou de passer à la caisse pour franchir le cap des 2 Go, Smash prend tout.
Alors certes, si vous voulez envoyer des fichiers très lourds, un système de file d'attente s'active pour les utilisateurs gratuits, mais le transfert finit par passer. Pour les besoins plus intensifs, la version Pro autorise elle jusqu'à 250 Go par envoi, et l'offre Team pousse le curseur jusqu'à 1 To par transfert, un volume de données important donc qui couvre 99 % des besoins, même si vous bossez dans la production de vidéo 8K.
Côté disponibilité, comptez 7 jours de rétention en gratuit, et jusqu'à 30 jours sur les offres Pro et Team, de quoi laisser le temps à vos destinataires les plus distraits de récupérer leurs fichiers.
D'un point de vue technique, Smash ne se contente pas de stocker bêtement des octets. Le service s'appuie sur une infrastructure cloud distribuée sur 9 régions mondiales. Nous avons testé l'upload depuis plusieurs connexions, et le système détecte automatiquement votre zone géographique pour utiliser le serveur le plus proche.
Dans les faits, ça traduit surtout par une bande passante optimisée, qui réduit les risques d'échec en fin de transfert. C'est un point qui est vraiment très important pour un professionnel qui envoie régulièrement des fichiers. Notez aussi que pour ceux qui aiment respecter les règles, vos fichiers peuvent rester cantonnés à la zone de l'UE, histoire de proposer une conformité RGPD totale, et une souveraineté des données.
La version Pro du service révèle la véritable valeur ajoutée de Smash pour une entreprise (ou un freelance). L'outil permet de transformer une simple interface technique en véritable espace dédié à votre marque. On peut y configurer un fond d'écran personnalisé, y intégrer un logo, et même paramétrer des vidéos d'attente. Pas mal.
Pendant que le client télécharge son fichier, il est du coup exposé à votre univers visuel plutôt qu'à une interface générique. Autre fonctionnalité très pratique : la prévisualisation. Sur un projet vidéo ou photo un peu lourd, le destinataire peut visualiser les fichiers avant de lancer le téléchargement intégral. De quoi éviter quelques allers-retours pénibles si une erreur s'est glissée dans le premier fichier. Pour les workflows plus avancés, Smash propose également une API complète, pensée pour automatiser les envois et réceptions directement depuis vos propres applications.
Sur le plan de la sécurité, Smash coche toutes les cases : chiffrement AES-256 au repos, et SSL/TLS en transit. Le service pousse même la rigueur jusqu'à faire auditer régulièrement son infrastructure par Synacktiv, une référence française dans le domaine, et une certification ISO 27001 est en cours. Mais c'est sur le terrain de l'éthique que le service se démarque très fortement. La plateforme garantit contractuellement que vos fichiers ne seront jamais utilisés pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle.
Dans un contexte, que vous connaissez, où la protection de la propriété intellectuelle est devenue un enjeu vital pour les créatifs, cette position ferme est clairement un gage de confiance. On notera aussi que Smash ne se limite pas à un seul site web : une application macOS native vit directement dans votre barre de menus pour envoyer des fichiers sans même ouvrir le navigateur, et des apps iOS et Android viennent compléter le dispositif. Il y a même un plugin Outlook pour ceux qui vivent dans leur client mail. Bref, un écosystème vraiment complet qui permet de suivre l'état de ses transferts et de recevoir des notifications dès que les fichiers sont récupérés par le destinataire.
Au terme de ce test, Smash est carrément une alternative plus que crédible aux autres sites de ce type. Ce n'est pas qu'une question de chauvinisme, mais de pragmatisme. Le service est vraiment rapide, l'absence de limite de taille est une bouffée d'air frais, et les outils de personnalisation Pro sont parmi les plus aboutis que nous ayons testés.
Et visiblement nous ne sommes pas les seuls à le penser : avec plus de 32 000 avis sur Trustpilot et une note de 4,9/5, Smash est tout simplement classé service de transfert de fichiers numéro 1 au monde sur la plateforme, un score confirmé par 15 000 avis supplémentaires sur Google au même niveau.
On pourra toujours discuter du design extrêmement minimaliste de l'interface, mais en même temps c'est l'idée, aller directement au but. Pour un outil dont la fonction première est de se faire oublier au profit, c'est une vraie réussite. Le service Smash montre en fait que la simplicité est toujours la meilleure des sophistications techniques, et quand on est un utilisateur Apple, on sait à quel point c'est vrai. Rendez-vous sur Smash pour commencer à tester le service !
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Avec plus de 8 millions d'utilisateurs et 30 000 entreprises clientes, le service a clairement dépassé le stade de l'outsider. Nous avons passé quelques jours à tester leur service, dans sa version gratuite et dans ses déclinaisons Pro et Team, pour vérifier si la promesse d'efficacité est tenue, et la réponse est clairement oui.
Une interface dépouillée et efficace
Dès l'arrivée sur la page d'accueil de Smash, le parti pris est clair : aucune distraction. On arrive face à un bouton central de dépôt de fichiers. Lors de tous nos tests, le glisser-déposer de dossiers contenant plusieurs centaines de Mo s'est fait sans aucune latence. Le premier point fort c'est sans aucun doute l'absence de limite de poids en version gratuite. Là où la concurrence nous aurait imposé de scinder l'archive en plusieurs fichiers, ou de passer à la caisse pour franchir le cap des 2 Go, Smash prend tout.
Alors certes, si vous voulez envoyer des fichiers très lourds, un système de file d'attente s'active pour les utilisateurs gratuits, mais le transfert finit par passer. Pour les besoins plus intensifs, la version Pro autorise elle jusqu'à 250 Go par envoi, et l'offre Team pousse le curseur jusqu'à 1 To par transfert, un volume de données important donc qui couvre 99 % des besoins, même si vous bossez dans la production de vidéo 8K.
Côté disponibilité, comptez 7 jours de rétention en gratuit, et jusqu'à 30 jours sur les offres Pro et Team, de quoi laisser le temps à vos destinataires les plus distraits de récupérer leurs fichiers.
L'avantage des serveurs régionaux
D'un point de vue technique, Smash ne se contente pas de stocker bêtement des octets. Le service s'appuie sur une infrastructure cloud distribuée sur 9 régions mondiales. Nous avons testé l'upload depuis plusieurs connexions, et le système détecte automatiquement votre zone géographique pour utiliser le serveur le plus proche.
Dans les faits, ça traduit surtout par une bande passante optimisée, qui réduit les risques d'échec en fin de transfert. C'est un point qui est vraiment très important pour un professionnel qui envoie régulièrement des fichiers. Notez aussi que pour ceux qui aiment respecter les règles, vos fichiers peuvent rester cantonnés à la zone de l'UE, histoire de proposer une conformité RGPD totale, et une souveraineté des données.
Pour les pro : plus qu'un simple lien de téléchargement
La version Pro du service révèle la véritable valeur ajoutée de Smash pour une entreprise (ou un freelance). L'outil permet de transformer une simple interface technique en véritable espace dédié à votre marque. On peut y configurer un fond d'écran personnalisé, y intégrer un logo, et même paramétrer des vidéos d'attente. Pas mal.
Pendant que le client télécharge son fichier, il est du coup exposé à votre univers visuel plutôt qu'à une interface générique. Autre fonctionnalité très pratique : la prévisualisation. Sur un projet vidéo ou photo un peu lourd, le destinataire peut visualiser les fichiers avant de lancer le téléchargement intégral. De quoi éviter quelques allers-retours pénibles si une erreur s'est glissée dans le premier fichier. Pour les workflows plus avancés, Smash propose également une API complète, pensée pour automatiser les envois et réceptions directement depuis vos propres applications.
Vos fichiers ne vont pas nourrir une IA
Sur le plan de la sécurité, Smash coche toutes les cases : chiffrement AES-256 au repos, et SSL/TLS en transit. Le service pousse même la rigueur jusqu'à faire auditer régulièrement son infrastructure par Synacktiv, une référence française dans le domaine, et une certification ISO 27001 est en cours. Mais c'est sur le terrain de l'éthique que le service se démarque très fortement. La plateforme garantit contractuellement que vos fichiers ne seront jamais utilisés pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle.
Dans un contexte, que vous connaissez, où la protection de la propriété intellectuelle est devenue un enjeu vital pour les créatifs, cette position ferme est clairement un gage de confiance. On notera aussi que Smash ne se limite pas à un seul site web : une application macOS native vit directement dans votre barre de menus pour envoyer des fichiers sans même ouvrir le navigateur, et des apps iOS et Android viennent compléter le dispositif. Il y a même un plugin Outlook pour ceux qui vivent dans leur client mail. Bref, un écosystème vraiment complet qui permet de suivre l'état de ses transferts et de recevoir des notifications dès que les fichiers sont récupérés par le destinataire.
On en dit quoi ?
Au terme de ce test, Smash est carrément une alternative plus que crédible aux autres sites de ce type. Ce n'est pas qu'une question de chauvinisme, mais de pragmatisme. Le service est vraiment rapide, l'absence de limite de taille est une bouffée d'air frais, et les outils de personnalisation Pro sont parmi les plus aboutis que nous ayons testés.
Et visiblement nous ne sommes pas les seuls à le penser : avec plus de 32 000 avis sur Trustpilot et une note de 4,9/5, Smash est tout simplement classé service de transfert de fichiers numéro 1 au monde sur la plateforme, un score confirmé par 15 000 avis supplémentaires sur Google au même niveau.
On pourra toujours discuter du design extrêmement minimaliste de l'interface, mais en même temps c'est l'idée, aller directement au but. Pour un outil dont la fonction première est de se faire oublier au profit, c'est une vraie réussite. Le service Smash montre en fait que la simplicité est toujours la meilleure des sophistications techniques, et quand on est un utilisateur Apple, on sait à quel point c'est vrai. Rendez-vous sur Smash pour commencer à tester le service !
• Offre Smash dédiée aux lecteurs de Mac4Ever : 4,61 €/mois, soit -54% avec le code promo "mac4ever", accessible en cliquant ici.