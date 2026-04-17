La Chine teste un outil capable de couper des câbles sous-marins à 3 500 mètres de profondeur

On en dit quoi ?



Que la technologie serve aussi à la maintenance civile, c'est probable. Mais annoncer publiquement qu'on peut trancher un câble au fond de l'océan en 20 minutes, c'est aussi un message envoyé au reste du monde. L'internet mondial tient à 500 câbles posés dans le noir au fond de l'eau, et pour l'instant personne n'a de solution crédible pour tous les protéger.