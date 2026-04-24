Meta Account : un seul identifiant pour Facebook, Instagram et les lunettes connectées
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta a annoncé jeudi une refonte de son système de gestion de comptes, qui s'appelle désormais Meta Account. L'idée est de vous permettre de gérer avec un seul identifiant Facebook, Instagram, Threads, Messenger, Meta AI, les lunettes connectées et les casques Meta Quest. Le déploiement se fera progressivement sur l'année.
Pour rappel, Meta proposait déjà depuis plusieurs années un Accounts Center qui permettait de rassembler ses comptes. Le Meta Account est en fait son évolution, avec plus d'applications supportées et une gestion centralisée plus poussée. Concrètement, vous pourrez avoir un seul mot de passe pour tous vos services, une seule adresse email de contact, une seule configuration d'authentification à deux facteurs. Les préférences publicitaires et les détails personnels seront aussi regroupés au même endroit. Les réglages propres à chaque application (qui peut voir vos publications Facebook, qui peut vous taguer sur Instagram) restent par contre gérés dans chaque app.
Côté sécurité, Meta en profite pour étendre le support des passkeys à Instagram, qui rejoint Facebook et Messenger. Si vous ne connaissez pas le concept, un passkey permet de se connecter avec Face ID, l'empreinte digitale ou le code de votre téléphone, sans avoir à retenir de mot de passe. WhatsApp continue de gérer ses propres passkeys en interne. Meta promet aussi une surveillance 24h/24 des activités suspectes et un Security Checkup personnalisé qui vous rappellera d'activer la double authentification et les alertes de connexion si ce n'est pas déjà fait.
Deux détails intéressants dans cette annonce. WhatsApp reste optionnel dans le Meta Account, probablement pour rassurer sur la promesse de chiffrement de bout en bout. Si vous aviez déjà intégré WhatsApp à votre Accounts Center, il basculera automatiquement dans le nouveau Meta Account, mais vous pouvez le retirer à tout moment. L'autre nouveauté, c'est un tableau de bord Family Center qui permet aux parents de gérer depuis un seul endroit la supervision de leurs enfants sur Instagram, Facebook, Messenger et Meta Horizon. Pratique quand on essaie de suivre un ado qui a trois comptes différents.
C'est quand même une bonne idée sur le papier, parce que gérer un mot de passe différent pour Facebook, Instagram, Threads et le casque Quest, c'était devenu franchement pénible. L'arrivée des passkeys sur Instagram est aussi une vraie avancée, ça devrait réduire pas mal le phishing et les piratages de comptes. Pour les parents, le Family Center unifié est une bonne nouvelle aussi, parce que jusqu'à présent passer d'une app à l'autre pour superviser un ado était un vrai casse-tête.
Ce qui change concrètement
Pour rappel, Meta proposait déjà depuis plusieurs années un Accounts Center qui permettait de rassembler ses comptes. Le Meta Account est en fait son évolution, avec plus d'applications supportées et une gestion centralisée plus poussée. Concrètement, vous pourrez avoir un seul mot de passe pour tous vos services, une seule adresse email de contact, une seule configuration d'authentification à deux facteurs. Les préférences publicitaires et les détails personnels seront aussi regroupés au même endroit. Les réglages propres à chaque application (qui peut voir vos publications Facebook, qui peut vous taguer sur Instagram) restent par contre gérés dans chaque app.
Passkeys, 2FA et sécurité renforcée
Côté sécurité, Meta en profite pour étendre le support des passkeys à Instagram, qui rejoint Facebook et Messenger. Si vous ne connaissez pas le concept, un passkey permet de se connecter avec Face ID, l'empreinte digitale ou le code de votre téléphone, sans avoir à retenir de mot de passe. WhatsApp continue de gérer ses propres passkeys en interne. Meta promet aussi une surveillance 24h/24 des activités suspectes et un Security Checkup personnalisé qui vous rappellera d'activer la double authentification et les alertes de connexion si ce n'est pas déjà fait.
WhatsApp à part et supervision des ados
Deux détails intéressants dans cette annonce. WhatsApp reste optionnel dans le Meta Account, probablement pour rassurer sur la promesse de chiffrement de bout en bout. Si vous aviez déjà intégré WhatsApp à votre Accounts Center, il basculera automatiquement dans le nouveau Meta Account, mais vous pouvez le retirer à tout moment. L'autre nouveauté, c'est un tableau de bord Family Center qui permet aux parents de gérer depuis un seul endroit la supervision de leurs enfants sur Instagram, Facebook, Messenger et Meta Horizon. Pratique quand on essaie de suivre un ado qui a trois comptes différents.
On en dit quoi ?
C'est quand même une bonne idée sur le papier, parce que gérer un mot de passe différent pour Facebook, Instagram, Threads et le casque Quest, c'était devenu franchement pénible. L'arrivée des passkeys sur Instagram est aussi une vraie avancée, ça devrait réduire pas mal le phishing et les piratages de comptes. Pour les parents, le Family Center unifié est une bonne nouvelle aussi, parce que jusqu'à présent passer d'une app à l'autre pour superviser un ado était un vrai casse-tête.