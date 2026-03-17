Parler sur WhatsApp avec quelqu'un qui n'a pas WhatsApp sera bientôt possible ! Mais comment ?

On en dit quoi ?



Le concept est bien vu. Plutôt que de forcer les gens à s'inscrire, WhatsApp leur ouvre la porte sans engagement. Sauf que pour l'instant, sans possibilité d'envoyer une photo ou un vocal, ça reste du texte brut dans un navigateur. Autant dire que ça va surtout servir à envoyer des "t'es dispo ?" en boucle. Et soyons honnêtes, Meta ne fait pas ça par bonté d'âme. L'objectif, c'est que l'invité finisse par créer un compte, on imagine bien que c'est le but du jeu. Ça ne deviendra vraiment utile que quand on pourra au moins balancer une image, a minima.