Parler sur WhatsApp avec quelqu'un qui n'a pas WhatsApp sera bientôt possible ! Mais comment ?
Par Vincent Lautier - Publié le
WhatsApp teste une fonctionnalité appelée "Guest Chats" qui permet d'envoyer un lien à quelqu'un pour discuter, même s'il n'a pas de compte. La conversation passe par WhatsApp Web, avec un chiffrement de bout en bout. C'est encore réservé aux bêta-testeurs sur iOS, Android et web, et les limitations sont nombreuses, mais l'idée a du sens.
L'idée est plutôt simple. Vous générez un lien depuis la section "Inviter un ami" de WhatsApp, et vous l'envoyez par SMS ou via une autre application. La personne qui reçoit le lien a deux options : télécharger WhatsApp, ou continuer en tant qu'invité. Si elle choisit la deuxième solution, une session s'ouvre dans WhatsApp Web. Elle accepte les conditions, entre son nom, et c'est parti.
WhatsApp précise que ces discussions sont chiffrées de bout en bout. Un identifiant unique est généré par WhatsApp Web pour créer la clé de chiffrement. L'invité apparaît avec une étiquette "(Guest)" et la mention "Non inscrit sur WhatsApp", histoire que ce soit bien clair pour tout le monde.
On est encore loin d'une messagerie complète. Les discussions invités ne prennent pas en charge les conversations de groupe, les messages vocaux, les pièces jointes, les stickers ou les GIF. Pas d'appels audio ou vidéo non plus. Et si personne n'écrit pendant dix jours, la conversation disparaît automatiquement.
Seul l'invité peut lancer l'échange après avoir reçu le lien.
La fonctionnalité a d'abord été repérée par WABetaInfo sur la bêta Android en août 2025. Depuis mars 2026, elle commence à arriver sur iOS via TestFlight et sur le web, mais toujours pour un nombre limité de testeurs. Aucune date de déploiement général n'a été annoncée.
Difficile de ne pas faire le lien avec le Digital Markets Act européen, qui pousse les grandes plateformes à faire parler leurs messageries entre elles. WhatsApp, en tant que "gatekeeper" désigné par Bruxelles, doit ouvrir ses portes. Les Guest Chats vont dans ce sens, même si Meta présente la chose comme un outil pour inviter de nouveaux utilisateurs à rejoindre la plateforme.
Le concept est bien vu. Plutôt que de forcer les gens à s'inscrire, WhatsApp leur ouvre la porte sans engagement. Sauf que pour l'instant, sans possibilité d'envoyer une photo ou un vocal, ça reste du texte brut dans un navigateur. Autant dire que ça va surtout servir à envoyer des "t'es dispo ?" en boucle. Et soyons honnêtes, Meta ne fait pas ça par bonté d'âme. L'objectif, c'est que l'invité finisse par créer un compte, on imagine bien que c'est le but du jeu. Ça ne deviendra vraiment utile que quand on pourra au moins balancer une image, a minima.
Comment ça marche
L'idée est plutôt simple. Vous générez un lien depuis la section "Inviter un ami" de WhatsApp, et vous l'envoyez par SMS ou via une autre application. La personne qui reçoit le lien a deux options : télécharger WhatsApp, ou continuer en tant qu'invité. Si elle choisit la deuxième solution, une session s'ouvre dans WhatsApp Web. Elle accepte les conditions, entre son nom, et c'est parti.
WhatsApp précise que ces discussions sont chiffrées de bout en bout. Un identifiant unique est généré par WhatsApp Web pour créer la clé de chiffrement. L'invité apparaît avec une étiquette "(Guest)" et la mention "Non inscrit sur WhatsApp", histoire que ce soit bien clair pour tout le monde.
Pas mal de limites pour l'instant
On est encore loin d'une messagerie complète. Les discussions invités ne prennent pas en charge les conversations de groupe, les messages vocaux, les pièces jointes, les stickers ou les GIF. Pas d'appels audio ou vidéo non plus. Et si personne n'écrit pendant dix jours, la conversation disparaît automatiquement.
Seul l'invité peut lancer l'échange après avoir reçu le lien.
La fonctionnalité a d'abord été repérée par WABetaInfo sur la bêta Android en août 2025. Depuis mars 2026, elle commence à arriver sur iOS via TestFlight et sur le web, mais toujours pour un nombre limité de testeurs. Aucune date de déploiement général n'a été annoncée.
Et le DMA dans tout ça
Difficile de ne pas faire le lien avec le Digital Markets Act européen, qui pousse les grandes plateformes à faire parler leurs messageries entre elles. WhatsApp, en tant que "gatekeeper" désigné par Bruxelles, doit ouvrir ses portes. Les Guest Chats vont dans ce sens, même si Meta présente la chose comme un outil pour inviter de nouveaux utilisateurs à rejoindre la plateforme.
On en dit quoi ?
Le concept est bien vu. Plutôt que de forcer les gens à s'inscrire, WhatsApp leur ouvre la porte sans engagement. Sauf que pour l'instant, sans possibilité d'envoyer une photo ou un vocal, ça reste du texte brut dans un navigateur. Autant dire que ça va surtout servir à envoyer des "t'es dispo ?" en boucle. Et soyons honnêtes, Meta ne fait pas ça par bonté d'âme. L'objectif, c'est que l'invité finisse par créer un compte, on imagine bien que c'est le but du jeu. Ça ne deviendra vraiment utile que quand on pourra au moins balancer une image, a minima.