Roaming à Dubaï, Sénégal & Madagascar : Free inclut 6 destinations et 35Go à l'étranger

packs

Free inclut les UAE dans son forfait, qui passe à 35Go

Free Mobile : tous les forfaits

S'il est toujours possible de prendre despour certains pays, ils sont souvent chers et avec peu de données. Par exemple,. Voilà qui est un peu juste pour 1 ou 2 semaines.Pour aller à San Francisco tester les taxis autonomes , nous avons d'ailleursdans le pays pour quelques dizaines de dollars. Pour le prix, aucun forfait européen n'était si généreux, même en option !Depuis le 25 juillet, Free Mobile a augmenté le quota de données à l'étranger sur son forfait à 19,99€/mois , qui passe à. Voilà qui devient plus raisonnable pour les vacances, où l'on est plus souvent dehors qu'à domicile ! Sur ce plan, la concurrence faisait souvent mieux (Sosh propose par exemple jusqu'à 75Go dans son forfait à 25,99€/mois) et la moyenne était autour de 30Go.Autre nouveauté, 6 nouvelles destinations incluses dans l’enveloppe internet utilisable depuis l’étranger :(Abu Dhabi, Ajman, Charjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn)Le forfait étant sans engagement, vous pouvez y souscrire