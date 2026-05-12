Le projet fou de GameStop : transformer eBay en rival d’Amazon
Par Laurence - Publié le
Le géant du e-commerce eBay a officiellement rejeté aujourd'hui l’offre de rachat lancée par GameStop. Rappelons qu'il s'agissait d'une proposition particulièrement spectaculaire puisque le distributeur de jeux vidéo proposait environ 56 milliards de dollars pour mettre la main sur une entreprise presque quatre fois plus grosse que lui en Bourse.
Oui mais voilà,
les contes de fées on n'y croit plus c'était trop beau pour être vrai. Selon Reuters, eBay a refusé l’offre principalement à cause de doutes sur le financement de l’opération. En l'état, GameStop proposait un montage financier moitié en cash, moitié en actions.
Mais de nombreux analystes estiment que le groupe dirigé par Ryan Cohen n’a probablement pas les moyens réels de mener une acquisition d’une telle ampleur. La réaction du marché traduit d’ailleurs ce scepticisme : l’action eBay continue de s’échanger très en dessous du prix proposé de 125 dollars par action. Car les investisseurs ne croient pas vraiment à une conclusion rapide du deal.
Malgré ce refus, Ryan Cohen ne semble pas prêt à abandonner. Le patron de GameStop a déjà indiqué qu’il pourrait directement s’adresser aux actionnaires d’eBay afin de tenter une approche hostile. Voilà bien une stratégie agressive qui rappelle certaines grandes batailles financières des années 1980 et 1990, mais beaucoup plus rare aujourd’hui dans la tech et le e-commerce.
Car l'opération divise même chez GameStop où le projet inquiète également une partie des investisseurs. Parmi les critiques les plus remarquées, on notera la position de Michael Burry, célèbre pour avoir anticipé la crise des subprimes et popularisé par le film The Big Short. L’investisseur a d'ailleurs vendu l’intégralité de ses actions GameStop après l’annonce de l’offre.
Michael Burry critique notamment l’endettement potentiel, la dilution des actionnaires, et une stratégie qu’il juge finalement assez
Derrière cette offensive, Ryan Cohen semble vouloir appliquer à eBay la même recette qu’il tente chez GameStop, à savoir une réduction massive des coûts, une rationalisation des activités, et un recentrage sur la rentabilité. Le dirigeant espère également utiliser les quelque 1 600 magasins GameStop aux États-Unis comme réseau physique complémentaire pour renforcer eBay face à Amazon. L’idée serait notamment d’accélérer certaines livraisons, faciliter les retours, ou proposer davantage de services physiques autour de la marketplace.
Voilà bien une bataille qui pourrait secouer le e-commerce américain ! Même si beaucoup doutent encore de la faisabilité réelle de l’opération, cette tentative montre surtout que Ryan Cohen continue de vouloir repositionner GameStop bien au-delà du simple marché du jeu vidéo. Est-ce que cette offensive restera un simple coup médiatique, ou bien peut-elle réellement déboucher sur l’une des plus grosses batailles boursières du secteur tech américain de ces dernières années.
Une offre jugée peu crédible par eBay
Oui mais voilà,
Mais de nombreux analystes estiment que le groupe dirigé par Ryan Cohen n’a probablement pas les moyens réels de mener une acquisition d’une telle ampleur. La réaction du marché traduit d’ailleurs ce scepticisme : l’action eBay continue de s’échanger très en dessous du prix proposé de 125 dollars par action. Car les investisseurs ne croient pas vraiment à une conclusion rapide du deal.
Et la suite ?
Malgré ce refus, Ryan Cohen ne semble pas prêt à abandonner. Le patron de GameStop a déjà indiqué qu’il pourrait directement s’adresser aux actionnaires d’eBay afin de tenter une approche hostile. Voilà bien une stratégie agressive qui rappelle certaines grandes batailles financières des années 1980 et 1990, mais beaucoup plus rare aujourd’hui dans la tech et le e-commerce.
Car l'opération divise même chez GameStop où le projet inquiète également une partie des investisseurs. Parmi les critiques les plus remarquées, on notera la position de Michael Burry, célèbre pour avoir anticipé la crise des subprimes et popularisé par le film The Big Short. L’investisseur a d'ailleurs vendu l’intégralité de ses actions GameStop après l’annonce de l’offre.
Michael Burry critique notamment l’endettement potentiel, la dilution des actionnaires, et une stratégie qu’il juge finalement assez
banale. Le retournement est notable puisque Burry avait auparavant comparé Ryan Cohen à Warren Buffett.
Derrière cette offensive, Ryan Cohen semble vouloir appliquer à eBay la même recette qu’il tente chez GameStop, à savoir une réduction massive des coûts, une rationalisation des activités, et un recentrage sur la rentabilité. Le dirigeant espère également utiliser les quelque 1 600 magasins GameStop aux États-Unis comme réseau physique complémentaire pour renforcer eBay face à Amazon. L’idée serait notamment d’accélérer certaines livraisons, faciliter les retours, ou proposer davantage de services physiques autour de la marketplace.
Qu'en penser ?
Voilà bien une bataille qui pourrait secouer le e-commerce américain ! Même si beaucoup doutent encore de la faisabilité réelle de l’opération, cette tentative montre surtout que Ryan Cohen continue de vouloir repositionner GameStop bien au-delà du simple marché du jeu vidéo. Est-ce que cette offensive restera un simple coup médiatique, ou bien peut-elle réellement déboucher sur l’une des plus grosses batailles boursières du secteur tech américain de ces dernières années.