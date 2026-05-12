Le projet fou de GameStop : transformer eBay en rival d’Amazon

Une offre jugée peu crédible par eBay

les contes de fées on n'y croit plus

Et la suite ?

Ryan Cohen sera-t-il le futur Jeff Bezos ?

banale

Qu'en penser ?



Voilà bien une bataille qui pourrait secouer le e-commerce américain ! Même si beaucoup doutent encore de la faisabilité réelle de l’opération, cette tentative montre surtout que Ryan Cohen continue de vouloir repositionner GameStop bien au-delà du simple marché du jeu vidéo. Est-ce que cette offensive restera un simple coup médiatique, ou bien peut-elle réellement déboucher sur l’une des plus grosses batailles boursières du secteur tech américain de ces dernières années.

Oui mais voilà,c'était trop beau pour être vrai. Selon, eBay a refusé l’offre principalement à cause deEn l'état, GameStop proposait un montage financier moitié en cash, moitié en actions.Mais de nombreux analystes estiment que le groupe dirigé par Ryan Cohen n’a probablementde mener une acquisition d’une telle ampleur. La réaction du marché traduit d’ailleurs ce: l’action eBay continue de s’échanger très en dessous du prix proposé de 125 dollars par action. Car les investisseurs ne croient pas vraiment à une conclusion rapide du deal.Le patron de GameStop a déjà indiqué qu’il pourrait directement s’adresser aux actionnaires d’eBay afin de tenter. Voilà bien une stratégie agressive qui rappelle certaines grandes batailles financières des années 1980 et 1990, mais beaucoup plus rare aujourd’hui dans la tech et le e-commerce.Parmi les critiques les plus remarquées, on notera la position decélèbre pour avoir anticipé la crise des subprimes et popularisé par le film The Big Short. L’investisseur a d'ailleurs vendu l’intégralité de ses actions GameStop après l’annonce de l’offre.Michael Burry critique notammentpotentiel, lades actionnaires, et unequ’il juge finalement assez. Leest notable puisque Burry avait auparavant comparé Ryan Cohen à Warren Buffett.Derrière cette offensive, Ryan Cohen semble vouloir appliquer à eBay la même recette qu’il tente chez GameStop, à savoir une réduction massive des coûts, une rationalisation des activités, et un recentrage sur la rentabilité. Le dirigeant espère égalementL’idée serait notamment d’accélérer certaines livraisons, faciliter les retours, ou proposer davantage de services physiques autour de la marketplace.