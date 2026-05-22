Meta lance discrètement Forum, une nouvelle application inspirée de Reddit
Par Laurence - Publié le
Meta tente une nouvelle fois de relancer l’univers des communautés en ligne. Le groupe vient discrètement de lancer une nouvelle application baptisée “Forum”, entièrement centrée sur les groupes Facebook et les discussions thématiques, avec une approche qui rappelle fortement Reddit.
Découverte par Matt Navara et contrairement à l’application Facebook classique, Forum se concentre uniquement sur les groupes et les conversations communautaires. L’idée est simple : alléger le fil Facebook désormais envahi des publications d’amis, des Pages, des recommandations algorithmiques, ou encore des contenus sponsorisés.
À la place, Forum affiche principalement les discussions issues des groupes auxquels l’utilisateur appartient, des recommandations communautaires, et des conversations basées sur ses centres d’intérêt. Toutes les publications restent synchronisées avec Facebook : un message publié dans Forum apparaît également dans les groupes sur Facebook classique.
Le positionnement de Forum rappelle immédiatement Reddit. Meta cherche clairement à capitaliser sur plusieurs tendances fortes du web actuel : les communautés spécialisées, les recommandations humaines, les forums thématiques, et les discussions d’experts ou de passionnés.
Depuis plusieurs années, Reddit connaît une forte croissance grâce justement à cette logique de communautés très ciblées. Et alors que Facebook devient progressivement un réseau de découverte algorithmique, Meta semble vouloir réintroduire une expérience plus communautaire et conversationnelle.
Comme souvent désormais chez Meta, l’intelligence artificielle occupe une place centrale dans l’application. Forum intègre déjà deux fonctions IA :
L’objectif est de simplifier autant que possible la navigation dans des groupes parfois gigantesques où retrouver une information précise devient compliqué. Meta tente ainsi de transformer ses groupes Facebook en véritables bases de connaissances communautaires enrichies par l’IA.
Ce n’est pas la première fois que Meta tente de lancer une application dédiée aux groupes Facebook. Une première version avait déjà existé il y a plusieurs années avant d’être abandonnée en 2017.
Mais le contexte a radicalement changé depuis : explosion des communautés Reddit, montée de Discord, importance des micro-communautés, et développement massif des assistants IA conversationnels. Meta semble aujourd’hui considérer les groupes comme l’un des rares espaces encore capables de générer des interactions authentiques sur ses plateformes.
Le lancement de Forum illustre aussi un mouvement plus large dans l’industrie tech. Les grandes plateformes cherchent désormais à recréer des espaces de discussions plus fermés et plus spécialisés face à la saturation des réseaux sociaux traditionnels. Entre Reddit, Discord, Slack, Telegram, ou encore les groupes privés Facebook, les utilisateurs passent de plus en plus de temps dans des communautés de niche plutôt que sur des fils publics géants. Meta veut clairement éviter de perdre ce terrain stratégique.
Avec Forum, Meta semble reconnaître implicitement que Facebook classique ne répond plus totalement aux usages communautaires modernes. Le vrai défi sera maintenant de convaincre les utilisateurs de télécharger une application supplémentaire, alors que les groupes Facebook existent déjà dans l’app principale depuis des années. Mais avec l’intégration de l’IA et la montée des communautés spécialisées, Mark Zuckerberg pourrait bien voir dans Forum une nouvelle porte d’entrée pour relancer l’engagement autour de Facebook.
Une application séparée de Facebook
Découverte par Matt Navara et contrairement à l’application Facebook classique, Forum se concentre uniquement sur les groupes et les conversations communautaires. L’idée est simple : alléger le fil Facebook désormais envahi des publications d’amis, des Pages, des recommandations algorithmiques, ou encore des contenus sponsorisés.
À la place, Forum affiche principalement les discussions issues des groupes auxquels l’utilisateur appartient, des recommandations communautaires, et des conversations basées sur ses centres d’intérêt. Toutes les publications restent synchronisées avec Facebook : un message publié dans Forum apparaît également dans les groupes sur Facebook classique.
Meta veut recréer l’expérience Reddit
Le positionnement de Forum rappelle immédiatement Reddit. Meta cherche clairement à capitaliser sur plusieurs tendances fortes du web actuel : les communautés spécialisées, les recommandations humaines, les forums thématiques, et les discussions d’experts ou de passionnés.
Depuis plusieurs années, Reddit connaît une forte croissance grâce justement à cette logique de communautés très ciblées. Et alors que Facebook devient progressivement un réseau de découverte algorithmique, Meta semble vouloir réintroduire une expérience plus communautaire et conversationnelle.
De l’IA intégrée directement dans les groupes
Comme souvent désormais chez Meta, l’intelligence artificielle occupe une place centrale dans l’application. Forum intègre déjà deux fonctions IA :
Ask, capable de rechercher automatiquement des réponses à travers différents groupes, et un assistant IA destiné aux administrateurs pour les aider à gérer leurs communautés.
L’objectif est de simplifier autant que possible la navigation dans des groupes parfois gigantesques où retrouver une information précise devient compliqué. Meta tente ainsi de transformer ses groupes Facebook en véritables bases de connaissances communautaires enrichies par l’IA.
Une tentative déjà vue… mais dans un contexte très différent
Ce n’est pas la première fois que Meta tente de lancer une application dédiée aux groupes Facebook. Une première version avait déjà existé il y a plusieurs années avant d’être abandonnée en 2017.
Mais le contexte a radicalement changé depuis : explosion des communautés Reddit, montée de Discord, importance des micro-communautés, et développement massif des assistants IA conversationnels. Meta semble aujourd’hui considérer les groupes comme l’un des rares espaces encore capables de générer des interactions authentiques sur ses plateformes.
Qu’en penser ?
Le lancement de Forum illustre aussi un mouvement plus large dans l’industrie tech. Les grandes plateformes cherchent désormais à recréer des espaces de discussions plus fermés et plus spécialisés face à la saturation des réseaux sociaux traditionnels. Entre Reddit, Discord, Slack, Telegram, ou encore les groupes privés Facebook, les utilisateurs passent de plus en plus de temps dans des communautés de niche plutôt que sur des fils publics géants. Meta veut clairement éviter de perdre ce terrain stratégique.
Avec Forum, Meta semble reconnaître implicitement que Facebook classique ne répond plus totalement aux usages communautaires modernes. Le vrai défi sera maintenant de convaincre les utilisateurs de télécharger une application supplémentaire, alors que les groupes Facebook existent déjà dans l’app principale depuis des années. Mais avec l’intégration de l’IA et la montée des communautés spécialisées, Mark Zuckerberg pourrait bien voir dans Forum une nouvelle porte d’entrée pour relancer l’engagement autour de Facebook.