Meta lance discrètement Forum, une nouvelle application inspirée de Reddit

Qu’en penser ?



Le lancement de Forum illustre aussi un mouvement plus large dans l’industrie tech. Les grandes plateformes cherchent désormais à recréer des espaces de discussions plus fermés et plus spécialisés face à la saturation des réseaux sociaux traditionnels. Entre Reddit, Discord, Slack, Telegram, ou encore les groupes privés Facebook, les utilisateurs passent de plus en plus de temps dans des communautés de niche plutôt que sur des fils publics géants. Meta veut clairement éviter de perdre ce terrain stratégique.



Avec Forum, Meta semble reconnaître implicitement que Facebook classique ne répond plus totalement aux usages communautaires modernes. Le vrai défi sera maintenant de convaincre les utilisateurs de télécharger une application supplémentaire, alors que les groupes Facebook existent déjà dans l’app principale depuis des années. Mais avec l’intégration de l’IA et la montée des communautés spécialisées, Mark Zuckerberg pourrait bien voir dans Forum une nouvelle porte d’entrée pour relancer l’engagement autour de Facebook.