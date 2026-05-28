Nouvel Abonnement "Plus" : Meta veut vous faire payer Facebook et Instagram

A la recherche de nouveaux revenus

quel public pour les formules plus ?

Les réseaux sociaux deviennent des services “à options”

Qu’en penser ?



Avec Facebook Plus et Instagram Plus, Meta confirme surtout une transformation profonde des réseaux sociaux modernes. Pendant des années, les plateformes ont cherché à maximiser le nombre d’utilisateurs. Désormais, elles cherchent surtout à monétiser beaucoup plus agressivement leurs communautés existantes. Et avec l’explosion des coûts liés à l’intelligence artificielle et aux infrastructures cloud, cette tendance ne devrait probablement faire que commencer.

Depuis plusieurs années, Meta cherche progressivement à réduire sa dépendance à la publicité. Le groupe expérimente déjà les abonnements, les fonctionnalités premium, les badges créateurs, ou encore les services payants dans WhatsApp. Et cette fois, Mark Zuckerberg passe à une. Il s'agit ici de proposer des outils exclusifs et des options avancées aux utilisateurs les plus actifs des plateformes.Les abonnés pourront notamment voir combien de personnes ont revu une Story, créer des listes d’audience illimitées, prolonger la durée de vie des Stories au-delà de 24 heures, consulter discrètement certaines Stories sans apparaître dans la liste des vues, ou encore rechercher précisément qui regarde leurs publications., comme des réactions animées, des icônes personnalisées, de nouvelles polices pour les bios ou davantage d’épingles de profil. Selon les premières informations,L’option devrait apparaître directement dans les applications Facebook et Instagram au fil des prochaines semaines.Les formule Plus semblent clairement destinéesMême si Meta n’a pas encore publié la liste complète officielle des outils inclus, le but est de donner davantage de contrôle et de personnalisation aux utilisateurs prêts à payer.Les nouvelles fonctions permettent notamment d’analyser plus précisément son audience, de contrôler la visibilité des publications, et d’améliorer l’engagement autour des Stories. La firme promet également queseront ajoutées progressivement au fil du temps. Mais cette évolution marque surtout un changement beaucoup plus profond dans la stratégie du groupe.Pendant longtemps, Meta reposait presque exclusivement sur la publicité ciblée, la collecte de données, et le volume gigantesque d’utilisateurs gratuits. Mais plusieurs facteurs poussent désormais l’entreprise à évoluer : le ralentissement de la croissance publicitaire, la pression réglementaire, les coûts énormes liés à l’IA, et la concurrence de plateformes comme TikTok ou Snapchat.Cette tendance dépasse largement Meta. Aujourd’hui,: X avec X Premium, Snapchat avec Snapchat+, Telegram avec Telegram Premium, ou encore YouTube avec YouTube Premium.Meta sait queface à TikTok. Le groupe cherche donc à proposer davantage d’outils avancés pour fidéliser les utilisateurs les plus influents.Mais cette stratégie comporte aussi un risque. À force de multiplier les options payantes, les fonctions exclusives, et les avantages premium, les réseaux sociaux pourraient. Et certains internautes commencent déjà à ressentir une fatigue face à cette multiplication des abonnements numériques.