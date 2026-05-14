Le (nouveau) mode incognito de Meta AI va-t-il vraiment protéger vos conversations ?
Par Laurence - Publié le
Meta veut désormais rendre les conversations avec l’intelligence artificielle beaucoup plus privées. Mark Zuckerberg a annoncé l’arrivée d’un nouveau mode incognito pour Meta AI et WhatsApp, présenté comme une manière
Selon le patron de Meta, il s’agirait même du premier grand service d’IA où aucune conversation n’est conservée sur les serveurs de l’entreprise. Le fonctionnement rappelle fortement le chiffrement de bout en bout utilisé dans WhatsApp.
Mark Zuckerberg affirme que Meta ne pourra pas lire les conversations, WhatsApp non plus, et qu’aucun historique ne sera conservé. l’IA fonctionnerait dans un environnement sécurisé baptisé
Aucun log ne serait enregistré, ni sur les serveurs, ni dans le compte utilisateur, ni dans l’historique de l’application. Même les recherches web effectuées via Meta AI seraient anonymisées et non liées à l’utilisateur.
Pour Mark Zuckerberg,
Le mode incognito restera cependant assez encadré. Le patron de WhatsApp, Will Cathcart, précise que l’IA continuera d’appliquer des garde-fous de sécurité : refus de certaines demandes, blocage des contenus dangereux, ou redirection des conversations jugées problématiques. Enfin, le mode incognito ne prendra en charge que le texte. Il ne sera pas possible d’envoyer des images, des fichiers, ou des contenus multimédias.
Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement sensible autour des IA conversationnelles. OpenAI fait actuellement face à plusieurs procédures judiciaires liées à certains conseils donnés par ChatGPT. L’une des affaires les plus médiatisées concerne un adolescent décédé après avoir reçu des informations incorrectes concernant la prise simultanée de médicaments.
D’autres plaintes similaires ont également mis en avant les historiques de conversations récupérés par les familles comme éléments de preuve. Et c’est précisément là que Meta tente de se différencier : sans historique stocké, il devient beaucoup plus difficile de récupérer des traces d’éventuels échanges problématiques.
Google et OpenAI proposent déjà des modes de conversation temporaires, mais les données restent malgré tout conservées pendant un certain temps : jusqu’à trois jours chez Google, et environ 30 jours chez OpenAI. Meta affirme donc aller beaucoup plus loin en promettant une suppression immédiate et complète des échanges.
Avec ce mode incognito, Meta cherche clairement à repositionner son IA autour de la confidentialité, un terrain historiquement plutôt associé à Apple qu’au groupe de Mark Zuckerberg. Reste maintenant à savoir si les utilisateurs feront réellement confiance à Meta pour des conversations sensibles, alors même que l’entreprise traîne encore une longue réputation liée à l’exploitation des données personnelles. Une chose est sûre : à mesure que les assistants IA deviennent plus présents dans la vie quotidienne, la question de la confidentialité des échanges pourrait rapidement devenir aussi importante que les performances des modèles eux-mêmes.
totalement privéed’interagir avec l’IA.
Un secret absolu
Selon le patron de Meta, il s’agirait même du premier grand service d’IA où aucune conversation n’est conservée sur les serveurs de l’entreprise. Le fonctionnement rappelle fortement le chiffrement de bout en bout utilisé dans WhatsApp.
Mark Zuckerberg affirme que Meta ne pourra pas lire les conversations, WhatsApp non plus, et qu’aucun historique ne sera conservé. l’IA fonctionnerait dans un environnement sécurisé baptisé
Trusted Execution Environment, un système censé empêcher même Meta d’accéder aux échanges. Les conversations disparaîtront automatiquement dès que l’utilisateur quittera la session.
Aucun log ne serait enregistré, ni sur les serveurs, ni dans le compte utilisateur, ni dans l’historique de l’application. Même les recherches web effectuées via Meta AI seraient anonymisées et non liées à l’utilisateur.
Meta mise sur les conversations sensibles avec l’IA
Pour Mark Zuckerberg,
cette confidentialité deviendra essentielle avec la montée des assistants IA personnels. Pour tirer pleinement parti de la superintelligence personnelle, nous aurons tous besoin de discuter de sujets sensibles sans que personne d’autre puisse y accéder. Meta semble ainsi vouloir transformer son IA en véritable espace privé de conversation, presque comparable à une discussion intime protégée.
Le mode incognito restera cependant assez encadré. Le patron de WhatsApp, Will Cathcart, précise que l’IA continuera d’appliquer des garde-fous de sécurité : refus de certaines demandes, blocage des contenus dangereux, ou redirection des conversations jugées problématiques. Enfin, le mode incognito ne prendra en charge que le texte. Il ne sera pas possible d’envoyer des images, des fichiers, ou des contenus multimédias.
Meta veut se différencier d’OpenAI et Google
Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement sensible autour des IA conversationnelles. OpenAI fait actuellement face à plusieurs procédures judiciaires liées à certains conseils donnés par ChatGPT. L’une des affaires les plus médiatisées concerne un adolescent décédé après avoir reçu des informations incorrectes concernant la prise simultanée de médicaments.
D’autres plaintes similaires ont également mis en avant les historiques de conversations récupérés par les familles comme éléments de preuve. Et c’est précisément là que Meta tente de se différencier : sans historique stocké, il devient beaucoup plus difficile de récupérer des traces d’éventuels échanges problématiques.
Google et OpenAI proposent déjà des modes de conversation temporaires, mais les données restent malgré tout conservées pendant un certain temps : jusqu’à trois jours chez Google, et environ 30 jours chez OpenAI. Meta affirme donc aller beaucoup plus loin en promettant une suppression immédiate et complète des échanges.
Qu'en penser ?
Avec ce mode incognito, Meta cherche clairement à repositionner son IA autour de la confidentialité, un terrain historiquement plutôt associé à Apple qu’au groupe de Mark Zuckerberg. Reste maintenant à savoir si les utilisateurs feront réellement confiance à Meta pour des conversations sensibles, alors même que l’entreprise traîne encore une longue réputation liée à l’exploitation des données personnelles. Une chose est sûre : à mesure que les assistants IA deviennent plus présents dans la vie quotidienne, la question de la confidentialité des échanges pourrait rapidement devenir aussi importante que les performances des modèles eux-mêmes.