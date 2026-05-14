Le (nouveau) mode incognito de Meta AI va-t-il vraiment protéger vos conversations ?

totalement privée

Un secret absolu

Trusted Execution Environment

Meta mise sur les conversations sensibles avec l’IA

cette confidentialité deviendra essentielle avec la montée des assistants IA personnels. Pour tirer pleinement parti de la superintelligence personnelle, nous aurons tous besoin de discuter de sujets sensibles sans que personne d’autre puisse y accéder

Meta veut se différencier d’OpenAI et Google

Qu'en penser ?



Avec ce mode incognito, Meta cherche clairement à repositionner son IA autour de la confidentialité, un terrain historiquement plutôt associé à Apple qu’au groupe de Mark Zuckerberg. Reste maintenant à savoir si les utilisateurs feront réellement confiance à Meta pour des conversations sensibles, alors même que l’entreprise traîne encore une longue réputation liée à l’exploitation des données personnelles. Une chose est sûre : à mesure que les assistants IA deviennent plus présents dans la vie quotidienne, la question de la confidentialité des échanges pourrait rapidement devenir aussi importante que les performances des modèles eux-mêmes.

Selon le patron de Meta, il s’agirait même du. Le fonctionnement rappelle fortement le chiffrement de bout en bout utilisé dans WhatsApp.Mark Zuckerberg affirme que. l’IA fonctionnerait dans un environnement sécurisé baptisé, un système censé empêcher même Meta d’accéder aux échanges. Les conversations disparaîtront automatiquement dès que l’utilisateur quittera la session.Même les recherches web effectuées via Meta AI seraient anonymisées et non liées à l’utilisateur.Pour Mark Zuckerberg,. Meta semble ainsi vouloir transformer son IA en véritable espace privé de conversation, presque comparable à une discussion intime protégée.Le patron de WhatsApp, Will Cathcart, précise que l’IA continuera d’appliquer des garde-fous de sécurité : refus de certaines demandes, blocage des contenus dangereux, ou redirection des conversations jugées problématiques.Il ne sera pas possible d’envoyer des images, des fichiers, ou des contenus multimédias.Cette annonce intervient dansOpenAI fait actuellement face à plusieurs procédures judiciaires liées à certains conseils donnés par ChatGPT. L’une des affaires les plus médiatisées concerne un adolescent décédé après avoir reçu des informations incorrectes concernant la prise simultanée de médicaments.Et c’est précisément là que Meta tente de se différencier : sans historique stocké, il devient beaucoup plus difficile de récupérer des traces d’éventuels échanges problématiques.mais les données restent malgré tout conservées pendant un certain temps : jusqu’à trois jours chez Google, et environ 30 jours chez OpenAI. Meta affirme donc aller beaucoup plus loin en promettant une suppression immédiate et complète des échanges.