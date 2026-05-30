Surfer sur le web d'aujourd'hui avec un iMac G3 de 1999, c'est désormais possible
Par Vincent Lautier - Publié le
Les premiers iMac colorés et les Mac sous Mac OS 9 semblaient condamnés à un web figé au début des années 2000. Un développeur vient de prouver le contraire avec MacSurf, un navigateur gratuit capable d'afficher les sites d'aujourd'hui, connexions sécurisées comprises, sur ces machines vieilles de vingt-cinq ans. De quoi redonner une vraie utilité à un vieux Mac oublié dans un placard.
Derrière MacSurf (trouvable ici), on trouve un développeur connu sous le pseudo mplsllc, qui a porté sur ces vieilles machines le navigateur open source NetSurf, déjà utilisé sur d'autres ordinateurs anciens. La cible, ce sont les Mac équipés de puces PowerPC, l'architecture qu'Apple employait avant de passer chez Intel au milieu des années 2000, puis à ses propres puces Apple Silicon. Le souci, c'est que les tout premiers PowerPC sont trop limités pour faire tourner Mac OS X, contrairement aux modèles G3 qui ont suivi. Ils restaient donc bloqués sur un web d'un autre âge. La démonstration tourne d'ailleurs sur un iMac G3, ce fameux ordinateur tout-en-un qui avait relancé Apple à la fin des années 1990.
Là où le projet est un peu fou, c'est qu'il ne se contente pas d'afficher de vieilles pages. MacSurf gère le CSS3, le JavaScript et les images modernes, de quoi afficher correctement des sites pensés pour des navigateurs récents. Surtout, il prend en charge le HTTPS et son chiffrement le plus récent, c'est-à-dire la technologie qui protège vos identifiants et vos paiements quand vous naviguez. C'était jusqu'à présent totalement absent de Mac OS 9, et MacSurf devient le premier à l'apporter sur ce système. Le tout a été codé avec les outils d'origine de la plateforme, sans aucune émulation, puisqu'il s'agit d'un vrai logiciel taillé pour ces processeurs.
Il ne faut quand même pas s'attendre à retrouver le confort d'un Chrome ou d'un Safari moderne. mplsllc prévient lui-même que les sites les plus lourds risquent de coincer, et l'affichage reste tributaire de machines qui avaient une fraction de la puissance d'un smartphone actuel. C'est avant tout un projet de passionné, fait pour le plaisir et le défi technique. Pour ceux qui veulent tester, le code et une version prête à installer sont disponibles gratuitement sur internet.
C'est le genre de projet qu'on adore voir, parce qu'il prend le contre-pied total d'une industrie qui pousse à jeter le moindre appareil de plus de cinq ans. Voir un iMac translucide afficher un site chiffré en 2026 a quelque chose de réjouissant, même si l'usage quotidien restera forcément limité. Du coup, combien de vieux Mac dorment encore dans nos placards en attendant une seconde vie ?
Un navigateur pensé pour les Mac d'avant Mac OS X
Derrière MacSurf (trouvable ici), on trouve un développeur connu sous le pseudo mplsllc, qui a porté sur ces vieilles machines le navigateur open source NetSurf, déjà utilisé sur d'autres ordinateurs anciens. La cible, ce sont les Mac équipés de puces PowerPC, l'architecture qu'Apple employait avant de passer chez Intel au milieu des années 2000, puis à ses propres puces Apple Silicon. Le souci, c'est que les tout premiers PowerPC sont trop limités pour faire tourner Mac OS X, contrairement aux modèles G3 qui ont suivi. Ils restaient donc bloqués sur un web d'un autre âge. La démonstration tourne d'ailleurs sur un iMac G3, ce fameux ordinateur tout-en-un qui avait relancé Apple à la fin des années 1990.
Le web sécurisé d'aujourd'hui sur une machine de 1999
Là où le projet est un peu fou, c'est qu'il ne se contente pas d'afficher de vieilles pages. MacSurf gère le CSS3, le JavaScript et les images modernes, de quoi afficher correctement des sites pensés pour des navigateurs récents. Surtout, il prend en charge le HTTPS et son chiffrement le plus récent, c'est-à-dire la technologie qui protège vos identifiants et vos paiements quand vous naviguez. C'était jusqu'à présent totalement absent de Mac OS 9, et MacSurf devient le premier à l'apporter sur ce système. Le tout a été codé avec les outils d'origine de la plateforme, sans aucune émulation, puisqu'il s'agit d'un vrai logiciel taillé pour ces processeurs.
À réserver aux curieux et aux nostalgiques
Il ne faut quand même pas s'attendre à retrouver le confort d'un Chrome ou d'un Safari moderne. mplsllc prévient lui-même que les sites les plus lourds risquent de coincer, et l'affichage reste tributaire de machines qui avaient une fraction de la puissance d'un smartphone actuel. C'est avant tout un projet de passionné, fait pour le plaisir et le défi technique. Pour ceux qui veulent tester, le code et une version prête à installer sont disponibles gratuitement sur internet.
On en dit quoi ?
C'est le genre de projet qu'on adore voir, parce qu'il prend le contre-pied total d'une industrie qui pousse à jeter le moindre appareil de plus de cinq ans. Voir un iMac translucide afficher un site chiffré en 2026 a quelque chose de réjouissant, même si l'usage quotidien restera forcément limité. Du coup, combien de vieux Mac dorment encore dans nos placards en attendant une seconde vie ?