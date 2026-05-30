Surfer sur le web d'aujourd'hui avec un iMac G3 de 1999, c'est désormais possible

On en dit quoi ?



C'est le genre de projet qu'on adore voir, parce qu'il prend le contre-pied total d'une industrie qui pousse à jeter le moindre appareil de plus de cinq ans. Voir un iMac translucide afficher un site chiffré en 2026 a quelque chose de réjouissant, même si l'usage quotidien restera forcément limité. Du coup, combien de vieux Mac dorment encore dans nos placards en attendant une seconde vie ?