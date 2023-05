Safari serait le 2e navigateur de bureau au monde devant Microsoft Edge

Une course de longue haleine

• Google Chrome : 66,13 %

• Safari : 11,87 %

• Microsoft Edge : 11 %

• Firefox : 5,65 %

• Opera : 3,09 %

• Internet Explorer : 0,55 %

C'est une course tenue qui se tient dans le cœur des utilisateurs. L'année dernière, dans le décompte de, Safari -qui est installé par défaut sur les iPhone iPad et Mac - aurait perdu la deuxième place au profit de Microsoft Edge dans le classement des navigateurs Web les plus populaires au monde.Selon, qui mesure la popularité des navigateurs Web sur la base des données collectées sur plusieurs sites Web, 11,87 % des utilisateurs de bureau utiliseraient régulièrement Safari, tandis queSans surprise,. Par rapport aux données de 2022, Safari a augmenté de plus de 2 % tandis que Microsoft Edge n'a augmenté que de 1 %.ce qui montre que le navigateur n'est guère affecté par ses concurrents.