Avec macOS 27, Apple abandonnera définitivement les Mac Intel
Par Laurence - Publié le
Apple présentera macOS 27 dans quelques semaines à la WWDC 2026, mais une transition majeure est déjà confirmée : la prochaine version du système ne prendra plus en charge les Mac équipés de processeurs Intel.
Avec l’arrivée de macOS 27, Apple franchira une étape symbolique dans sa transition vers ses propres puces Apple Silicon. Pour la première fois depuis le lancement des Mac Intel en 2006, macOS sera exclusivement réservée aux machines équipées de processeurs Apple Silicon.
Cette décision n’est pas réellement une surprise. Lors de la WWDC 2025, Apple avait déjà prévenu que macOS Tahoe serait la dernière version compatible avec les Mac Intel encore officiellement supportés.
Concrètement, quatre modèles perdront leur compatibilité avec macOS 27 : le MacBook Pro 16 pouces (2019), le MacBook Pro 13 pouces (2020, quatre ports Thunderbolt 3), l'iMac 27 pouces (2020) et le Mac Pro (2019).
Ces machines, qui ne sont pas si vieilles que cela, représentent les derniers Mac Intel encore compatibles avec macOS Tahoe. Une fois macOS 27 disponible, elles resteront utilisables, mais ne pourront plus installer les futures mises à jour majeures du système.
Cette transition marque l’aboutissement d’un chantier lancé en 2020 avec l’arrivée de la puce M1. À l’époque, beaucoup doutaient de la capacité d’Apple à abandonner Intel aussi rapidement. Pourtant, six ans plus tard, quasiment toute la gamme Mac repose désormais sur des puces Apple Silicon.
Et les gains ont été considérables : meilleures performances, autonomie largement améliorée sur les portables, chauffe réduite et intégration plus poussée avec l’écosystème iPhone et iPad.
Pour Apple, maintenir une compatibilité Intel devenait probablement de plus en plus contraignant. Les nouvelles fonctions liées à l’IA, aux traitements locaux et aux optimisations graphiques sont désormais conçues avant tout pour l’architecture ARM des puces Apple Silicon.
Bonne nouvelle toutefois pour les utilisateurs de premiers Mac Apple Silicon : les modèles équipés de puces M1 ne devraient pas être concernés cette année. Selon les informations disponibles, Apple prévoirait encore plusieurs années de support pour ces machines lancées fin 2020.
En réalité, il paraît très improbable que macOS 27 abandonne le moindre Mac Apple Silicon dès cette année. Apple cherche au contraire à rassurer les utilisateurs sur la longévité de ses nouvelles machines, souvent vendues à des tarifs élevés.
La liste officielle de compatibilité ne sera cependant connue qu’au moment de la WWDC 2026. Apple pourrait toujours réserver quelques surprises, même si le scénario semble déjà largement verrouillé.
Cette stratégie ne concernerait pas uniquement le Mac. Plusieurs rumeurs indiquent également qu’iOS 27 pourrait abandonner quatre modèles d’iPhone cette année. Apple semble donc accélérer le renouvellement de son parc matériel afin de mieux préparer l’arrivée de nouvelles fonctions liées à l’intelligence artificielle et aux traitements embarqués.
La fin du support Intel était attendue, mais elle marque tout de même un tournant important pour le Mac — surtout pour des machines comme le Mac Pro (2019) vendues très cher il y a encore peu de temps. Ces Mac resteront parfaitement utilisables pendant plusieurs années, mais l’absence des futures versions de macOS compliquera progressivement leur compatibilité et leur suivi logiciel. Une transition qui confirme surtout le succès total de la stratégie Apple Silicon.
Bye bye les Mac Intel
Avec l’arrivée de macOS 27, Apple franchira une étape symbolique dans sa transition vers ses propres puces Apple Silicon. Pour la première fois depuis le lancement des Mac Intel en 2006, macOS sera exclusivement réservée aux machines équipées de processeurs Apple Silicon.
Cette décision n’est pas réellement une surprise. Lors de la WWDC 2025, Apple avait déjà prévenu que macOS Tahoe serait la dernière version compatible avec les Mac Intel encore officiellement supportés.
Concrètement, quatre modèles perdront leur compatibilité avec macOS 27 : le MacBook Pro 16 pouces (2019), le MacBook Pro 13 pouces (2020, quatre ports Thunderbolt 3), l'iMac 27 pouces (2020) et le Mac Pro (2019).
Ces machines, qui ne sont pas si vieilles que cela, représentent les derniers Mac Intel encore compatibles avec macOS Tahoe. Une fois macOS 27 disponible, elles resteront utilisables, mais ne pourront plus installer les futures mises à jour majeures du système.
Une page qui se tourne
Cette transition marque l’aboutissement d’un chantier lancé en 2020 avec l’arrivée de la puce M1. À l’époque, beaucoup doutaient de la capacité d’Apple à abandonner Intel aussi rapidement. Pourtant, six ans plus tard, quasiment toute la gamme Mac repose désormais sur des puces Apple Silicon.
Et les gains ont été considérables : meilleures performances, autonomie largement améliorée sur les portables, chauffe réduite et intégration plus poussée avec l’écosystème iPhone et iPad.
Pour Apple, maintenir une compatibilité Intel devenait probablement de plus en plus contraignant. Les nouvelles fonctions liées à l’IA, aux traitements locaux et aux optimisations graphiques sont désormais conçues avant tout pour l’architecture ARM des puces Apple Silicon.
Les Mac M1 devraient encore durer
Bonne nouvelle toutefois pour les utilisateurs de premiers Mac Apple Silicon : les modèles équipés de puces M1 ne devraient pas être concernés cette année. Selon les informations disponibles, Apple prévoirait encore plusieurs années de support pour ces machines lancées fin 2020.
En réalité, il paraît très improbable que macOS 27 abandonne le moindre Mac Apple Silicon dès cette année. Apple cherche au contraire à rassurer les utilisateurs sur la longévité de ses nouvelles machines, souvent vendues à des tarifs élevés.
La liste officielle de compatibilité ne sera cependant connue qu’au moment de la WWDC 2026. Apple pourrait toujours réserver quelques surprises, même si le scénario semble déjà largement verrouillé.
Cette stratégie ne concernerait pas uniquement le Mac. Plusieurs rumeurs indiquent également qu’iOS 27 pourrait abandonner quatre modèles d’iPhone cette année. Apple semble donc accélérer le renouvellement de son parc matériel afin de mieux préparer l’arrivée de nouvelles fonctions liées à l’intelligence artificielle et aux traitements embarqués.
Qu’en penser ?
La fin du support Intel était attendue, mais elle marque tout de même un tournant important pour le Mac — surtout pour des machines comme le Mac Pro (2019) vendues très cher il y a encore peu de temps. Ces Mac resteront parfaitement utilisables pendant plusieurs années, mais l’absence des futures versions de macOS compliquera progressivement leur compatibilité et leur suivi logiciel. Une transition qui confirme surtout le succès total de la stratégie Apple Silicon.