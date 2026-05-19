Avec macOS 27, Apple abandonnera définitivement les Mac Intel

Bye bye les Mac Intel

Une page qui se tourne

Les Mac M1 devraient encore durer

Qu’en penser ?



La fin du support Intel était attendue, mais elle marque tout de même un tournant important pour le Mac — surtout pour des machines comme le Mac Pro (2019) vendues très cher il y a encore peu de temps. Ces Mac resteront parfaitement utilisables pendant plusieurs années, mais l’absence des futures versions de macOS compliquera progressivement leur compatibilité et leur suivi logiciel. Une transition qui confirme surtout le succès total de la stratégie Apple Silicon.

Avec l’arrivée de macOS 27, Apple franchiradans sa transition vers ses propres puces Apple Silicon. Pour la première fois depuis le lancement des Mac Intel en 2006, macOS sera exclusivement réservée aux machines équipées de processeurs Apple Silicon.Lors de la WWDC 2025, Apple avait déjà prévenu queavec les Mac Intel encore officiellement supportés.Concrètement,: le MacBook Pro 16 pouces (2019), le MacBook Pro 13 pouces (2020, quatre ports Thunderbolt 3), l'iMac 27 pouces (2020) et le Mac Pro (2019).Ces machines, qui ne sont pas si vieilles que cela, représentent les derniers Mac Intel encore compatibles avec macOS Tahoe.Cette transition marque. À l’époque, beaucoup doutaient de la capacité d’Apple à abandonner Intel aussi rapidement. Pourtant, six ans plus tard, quasiment toute la gamme Mac repose désormais sur des puces Apple Silicon.Et les gains ont été: meilleures performances, autonomie largement améliorée sur les portables, chauffe réduite et intégration plus poussée avec l’écosystème iPhone et iPad.Pour Apple, maintenir une compatibilité Intel devenait probablement de plus en plus. Les nouvelles fonctions liées à l’IA, aux traitements locaux et aux optimisations graphiques sont désormais conçues avant tout pour l’architecture ARM des puces Apple Silicon.Bonne nouvelle toutefois pour les utilisateurs de premiers Mac Apple Silicon :Selon les informations disponibles, Apple prévoiraitde support pour ces machines lancées fin 2020.En réalité, il paraît. Apple cherche au contraire à rassurer les utilisateurs sur la longévité de ses nouvelles machines, souvent vendues à des tarifs élevés.La liste officielle de compatibilité ne sera cependant connue qu’au moment de la WWDC 2026., même si le scénario semble déjà largement verrouillé.Cette stratégie ne concernerait pas uniquement le Mac.. Apple semble donc accélérer le renouvellement de son parc matériel afin de mieux préparer l’arrivée de nouvelles fonctions liées à l’intelligence artificielle et aux traitements embarqués.