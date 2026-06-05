Chrome, Opera et d'autres s'allient contre Microsoft pour le choix du navigateur sur Windows

On en dit quoi ?



Il y a quelque chose d'un peu cocasse à voir Google se poser en chevalier du libre choix, lui qui verse chaque année des milliards à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur l'iPhone et qui écrase le marché des navigateurs avec Chrome. La cause défendue n'en est pas moins juste, parce qu'un système qui rend la désinstallation d'un logiciel quasi impossible et qui harcèle l'utilisateur dès qu'il regarde ailleurs, ça mérite bien une lettre un peu salée. Reste que sans la menace d'un régulateur derrière, une pétition entre concurrents pèse rarement bien lourd face à Microsoft. Vous utilisez quel navigateur sur macOS vous d'ailleurs ?