DuckDuckGo bloque désormais la plupart des pubs vidéo YouTube dans son navigateur, sur Mac inclus
Par Vincent Lautier - Publié le
DuckDuckGo vient d'activer dans son propre navigateur un bloqueur qui fait sauter la plupart des publicités vidéo de YouTube, aussi bien celles collées avant la vidéo que celles glissées en plein milieu. La fonction est déjà en place par défaut sur Mac, iOS et Windows, et s'appuie sur les mêmes listes de filtres que le célèbre uBlock Origin. De quoi agacer un peu plus Google.
Concrètement, il n'y a rien à installer ni à bricoler, puisque le blocage arrive directement dans les dernières versions du navigateur maison de DuckDuckGo sur Mac, iPhone et Windows, où il est coché d'office. Seuls les utilisateurs Android doivent aller l'activer eux-mêmes dans les réglages, à la rubrique dédiée au blocage des publicités. Pour repérer et couper les réclames, DuckDuckGo s'appuie sur des listes de filtres maintenues par la communauté d'uBlock Origin, exactement le genre d'outil que les habitués des bloqueurs connaissent bien. On peut même cumuler ce blocage avec le Duck Player, cette interface épurée qui regarde YouTube sans nourrir votre profil publicitaire, tout en naviguant sur le site classique.
L'histoire est intéressante, parce que YouTube mène depuis des mois une croisade contre les extensions qui masquent ses publicités, allant jusqu'à afficher que les bloqueurs ne sont pas autorisés sur la plateforme. Google a même sérieusement rogné les ailes d'uBlock Origin sur Chrome avec son nouveau système d'extensions, et voilà que DuckDuckGo reprend justement ses listes de filtres pour faire le ménage. Sur Mac, son navigateur repose d'ailleurs sur WebKit, le moteur de Safari, et propose donc quelque chose que le navigateur d'Apple, lui, se garde bien d'offrir. DuckDuckGo rejoint sur ce terrain Brave et Opera, qui bloquent déjà une bonne partie des publicités YouTube sans passer par une extension tierce.
Reste que la méthode a ses limites, et DuckDuckGo ne s'en cache pas. Le chargement des vidéos peut être un peu plus lent au démarrage, même si la lecture redevient fluide une fois lancée. Surtout, YouTube change sans arrêt sa façon de servir les publicités, ce qui veut dire que le blocage peut s'arrêter de fonctionner du jour au lendemain, le temps que les fameuses listes de filtres soient mises à jour. C'est le jeu du chat et de la souris habituel, sauf qu'ici il est intégré et gratuit.
Un bloqueur de pubs YouTube coché par défaut, c'est un argument de poids pour changer de navigateur, surtout quand le tout est gratuit et respectueux de la vie privée. Le procédé restera fragile et cassera de temps en temps, ça ne fait aucun doute, mais voir un navigateur ressortir les listes d'uBlock Origin au moment précis où Google les enterre sur Chrome, c'est franchement bien joué.
Activé par défaut, sauf sur Android
Concrètement, il n'y a rien à installer ni à bricoler, puisque le blocage arrive directement dans les dernières versions du navigateur maison de DuckDuckGo sur Mac, iPhone et Windows, où il est coché d'office. Seuls les utilisateurs Android doivent aller l'activer eux-mêmes dans les réglages, à la rubrique dédiée au blocage des publicités. Pour repérer et couper les réclames, DuckDuckGo s'appuie sur des listes de filtres maintenues par la communauté d'uBlock Origin, exactement le genre d'outil que les habitués des bloqueurs connaissent bien. On peut même cumuler ce blocage avec le Duck Player, cette interface épurée qui regarde YouTube sans nourrir votre profil publicitaire, tout en naviguant sur le site classique.
Un pied de nez à la guerre de YouTube contre les bloqueurs
L'histoire est intéressante, parce que YouTube mène depuis des mois une croisade contre les extensions qui masquent ses publicités, allant jusqu'à afficher que les bloqueurs ne sont pas autorisés sur la plateforme. Google a même sérieusement rogné les ailes d'uBlock Origin sur Chrome avec son nouveau système d'extensions, et voilà que DuckDuckGo reprend justement ses listes de filtres pour faire le ménage. Sur Mac, son navigateur repose d'ailleurs sur WebKit, le moteur de Safari, et propose donc quelque chose que le navigateur d'Apple, lui, se garde bien d'offrir. DuckDuckGo rejoint sur ce terrain Brave et Opera, qui bloquent déjà une bonne partie des publicités YouTube sans passer par une extension tierce.
Un blocage réel mais fragile
Reste que la méthode a ses limites, et DuckDuckGo ne s'en cache pas. Le chargement des vidéos peut être un peu plus lent au démarrage, même si la lecture redevient fluide une fois lancée. Surtout, YouTube change sans arrêt sa façon de servir les publicités, ce qui veut dire que le blocage peut s'arrêter de fonctionner du jour au lendemain, le temps que les fameuses listes de filtres soient mises à jour. C'est le jeu du chat et de la souris habituel, sauf qu'ici il est intégré et gratuit.
On en dit quoi ?
Un bloqueur de pubs YouTube coché par défaut, c'est un argument de poids pour changer de navigateur, surtout quand le tout est gratuit et respectueux de la vie privée. Le procédé restera fragile et cassera de temps en temps, ça ne fait aucun doute, mais voir un navigateur ressortir les listes d'uBlock Origin au moment précis où Google les enterre sur Chrome, c'est franchement bien joué.