DuckDuckGo bloque désormais la plupart des pubs vidéo YouTube dans son navigateur, sur Mac inclus

On en dit quoi ?



Un bloqueur de pubs YouTube coché par défaut, c'est un argument de poids pour changer de navigateur, surtout quand le tout est gratuit et respectueux de la vie privée. Le procédé restera fragile et cassera de temps en temps, ça ne fait aucun doute, mais voir un navigateur ressortir les listes d'uBlock Origin au moment précis où Google les enterre sur Chrome, c'est franchement bien joué.