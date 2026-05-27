Pourquoi les utilisateurs abandonnent Google pour DuckDuckGo ?

Qu’en penser ?



Le plus intéressant ici n’est probablement pas la croissance de DuckDuckGo elle-même. C’est surtout le fait que l’IA commence déjà à provoquer un phénomène de rejet chez une partie des utilisateurs.



Pendant que la Silicon Valley accélère vers des interfaces toujours plus génératives, certains semblent désormais rechercher moins d’algorithmes, moins de réponses automatiques, et davantage de contrôle sur leur expérience web.



Et paradoxalement, cela pourrait devenir l’un des nouveaux arguments marketing les plus puissants de la tech : proposer moins d’IA.