Pourquoi les utilisateurs abandonnent Google pour DuckDuckGo ?
Par Laurence - Publié le
Les énormes annonces IA de Google lors de la Google I/O 2026 commencent déjà à produire un effet inattendu : une partie des utilisateurs semble fuir l'intelligence artificielle et chercher activement des alternatives plus classiques au moteur de recherche de Google.
Selon DuckDuckGo, la société a enregistré une hausse importante et durable de ses utilisateurs américains depuis les annonces de Google I/O la semaine dernière. Et l’iPhone semble particulièrement concerné. DuckDuckGo affirme que les installations iOS aux États-Unis ont progressé de 33 % semaine après semaine, contre 18,1 % de croissance globale sur l’ensemble des plateformes. Bref, l'accélération est suffisamment forte pour attirer l’attention du moteur de recherche alternatif.
Lors de sa conférence Google I/O, Google a dévoilé ce qu’il décrit comme :
Mais tout le monde ne veut pas d’un Google conversationnel. En effet, une partie des utilisateurs semble justement rechercher l’inverse. Beaucoup continuent de préférer des résultats simples, des liens classiques, et une recherche plus neutre. En outre, certains craignent également une surcharge d’IA, des réponses moins fiables, ou une disparition progressive du web traditionnel derrière des résumés générés automatiquement.
DuckDuckGo explique également que son moteur de recherche sans IA (accessible via noai.duckduckgo.com) a lui aussi connu une forte croissance. Le site aurait enregistré une hausse de 22,7 % de trafic semaine après semaine. Un signal assez fort montrant qu’une partie des utilisateurs cherche désormais volontairement à éviter les résultats générés par intelligence artificielle.
Pour le moment, le phénomène est surtout américain et aurait continué pendant le week-end du Memorial Day, une période où l’activité Internet ralentit généralement fortement. Apparemment, DuckDuckGo précise que la croissance américaine dépasse largement celle observée dans le reste du monde. Mais l'explication pourrait tout simplement être lié aux annonces qui concernent pour le moment essentiellement les États-Unis.
Ce qui est paradoxal, c’est que DuckDuckGo travaille lui aussi sur des fonctions IA. Mais contrairement à Google, Meta ou Microsoft, l’entreprise insiste énormément sur un point : l’IA doit rester optionnelle.
DuckDuckGo cherche donc à proposer des outils IA disponibles, qui ne sont pas imposés, avec la possibilité de revenir facilement à une recherche classique. Et cette approche semble actuellement séduire certains utilisateurs lassés par l’invasion de l’IA dans tous les services numériques.
Et cette tendance commence peut-être à révéler quelque chose de plus profond. Depuis deux ans, les géants technologiques injectent de l’IA générative absolument partout : moteurs de recherche, smartphones, réseaux sociaux, bureautique, navigateurs ou assistants vocaux. Mais une partie du public semble désormais ressentir fatigue, méfiance, ou simplement envie de garder certains usages plus simples.
Le plus intéressant ici n’est probablement pas la croissance de DuckDuckGo elle-même. C’est surtout le fait que l’IA commence déjà à provoquer un phénomène de rejet chez une partie des utilisateurs.
Pendant que la Silicon Valley accélère vers des interfaces toujours plus génératives, certains semblent désormais rechercher moins d’algorithmes, moins de réponses automatiques, et davantage de contrôle sur leur expérience web.
Et paradoxalement, cela pourrait devenir l’un des nouveaux arguments marketing les plus puissants de la tech : proposer moins d’IA.
DuckDuckGo observe une forte hausse des utilisateurs
Selon DuckDuckGo, la société a enregistré une hausse importante et durable de ses utilisateurs américains depuis les annonces de Google I/O la semaine dernière. Et l’iPhone semble particulièrement concerné. DuckDuckGo affirme que les installations iOS aux États-Unis ont progressé de 33 % semaine après semaine, contre 18,1 % de croissance globale sur l’ensemble des plateformes. Bref, l'accélération est suffisamment forte pour attirer l’attention du moteur de recherche alternatif.
une transformation trop profondément liée à l’IA
Lors de sa conférence Google I/O, Google a dévoilé ce qu’il décrit comme :
la plus grosse évolution de Search depuis plus de 25 ans. Le moteur de recherche va désormais intégrer beaucoup plus profondément des réponses générées par IA, des interfaces dynamiques, des résumés automatiques, et des interactions conversationnelles. La firme entend ainsi transformer Google Search en véritable assistant IA capable d’expliquer, résumer, organiser, et générer des réponses complexes.
Mais tout le monde ne veut pas d’un Google conversationnel. En effet, une partie des utilisateurs semble justement rechercher l’inverse. Beaucoup continuent de préférer des résultats simples, des liens classiques, et une recherche plus neutre. En outre, certains craignent également une surcharge d’IA, des réponses moins fiables, ou une disparition progressive du web traditionnel derrière des résumés générés automatiquement.
Le succès du mode "sans IA"
DuckDuckGo explique également que son moteur de recherche sans IA (accessible via noai.duckduckgo.com) a lui aussi connu une forte croissance. Le site aurait enregistré une hausse de 22,7 % de trafic semaine après semaine. Un signal assez fort montrant qu’une partie des utilisateurs cherche désormais volontairement à éviter les résultats générés par intelligence artificielle.
Pour le moment, le phénomène est surtout américain et aurait continué pendant le week-end du Memorial Day, une période où l’activité Internet ralentit généralement fortement. Apparemment, DuckDuckGo précise que la croissance américaine dépasse largement celle observée dans le reste du monde. Mais l'explication pourrait tout simplement être lié aux annonces qui concernent pour le moment essentiellement les États-Unis.
Mais quelle est la stratégie IA de DuckDuckGo ?
Ce qui est paradoxal, c’est que DuckDuckGo travaille lui aussi sur des fonctions IA. Mais contrairement à Google, Meta ou Microsoft, l’entreprise insiste énormément sur un point : l’IA doit rester optionnelle.
DuckDuckGo cherche donc à proposer des outils IA disponibles, qui ne sont pas imposés, avec la possibilité de revenir facilement à une recherche classique. Et cette approche semble actuellement séduire certains utilisateurs lassés par l’invasion de l’IA dans tous les services numériques.
Et cette tendance commence peut-être à révéler quelque chose de plus profond. Depuis deux ans, les géants technologiques injectent de l’IA générative absolument partout : moteurs de recherche, smartphones, réseaux sociaux, bureautique, navigateurs ou assistants vocaux. Mais une partie du public semble désormais ressentir fatigue, méfiance, ou simplement envie de garder certains usages plus simples.
Qu’en penser ?
Le plus intéressant ici n’est probablement pas la croissance de DuckDuckGo elle-même. C’est surtout le fait que l’IA commence déjà à provoquer un phénomène de rejet chez une partie des utilisateurs.
Pendant que la Silicon Valley accélère vers des interfaces toujours plus génératives, certains semblent désormais rechercher moins d’algorithmes, moins de réponses automatiques, et davantage de contrôle sur leur expérience web.
Et paradoxalement, cela pourrait devenir l’un des nouveaux arguments marketing les plus puissants de la tech : proposer moins d’IA.