Meta rappelé à l'ordre en France, il devra repayer la presse et ouvrir ses comptes sous quinze jours

On en dit quoi ?



Obliger Meta à ouvrir ses livres de comptes et à arrêter de faire disparaître les articles, c'est une belle prise pour les éditeurs, d'autant que ce chiffre des revenus est exactement ce que les plateformes gardent jalousement au chaud. Reste que si Meta décide de jouer la montre à la manière de Google, l'addition finira par arriver, ce n'est plus qu'une question de patience.