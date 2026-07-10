Accro à Instagram et Facebook ? Meta risque une amende colossale

bye bye le scroll infini

Les mineurs particulièrement concernés

Quels changements à venir ?

La réponse de Meta

Qu’en penser ?



Après les obligations imposées à Apple avec le DMA, l’Union européenne poursuit son offensive contre les grandes plateformes numériques. Cette fois, ce n’est plus seulement la concurrence qui est au cœur du débat, mais aussi la manière dont les réseaux sociaux captent l’attention de leurs utilisateurs. Si Bruxelles obtient gain de cause, le scroll infini, les vidéos qui s’enchaînent automatiquement ou certains algorithmes de recommandation pourraient bientôt évoluer, au moins pour les utilisateurs européens.

Dans ses conclusions préliminaires, la Commission européenne considère que Meta n’a pas correctement évalué les risques liés à la conception de ses plateformes.Selon Bruxelles, des fonctionnalités comme le défilement sans fin des publications, l’autoplay des vidéos, les notifications incessantes ou encore les recommandations ultra-personnalisées encouragent les utilisateurs à rester toujours plus longtemps sur Facebook et Instagram.L’exécutif européen estime que ces mécanismes favorisenten plaçant progressivement l’utilisateur en pilote automatique, avec des conséquences possibles sur le bien-être physique et mental.Selon son enquête, l’entreprise aurait ignoré des données montrant le temps passé par les mineurs sur Instagram ou Facebook, notamment la nuit, ainsi que l’impact des formats comme les Reels ou les Stories, particulièrement efficaces pour capter l’attention.Bruxelles estime également que les outils actuels de limitation du temps d’écran sont largement insuffisants. Les rappels peuvent être facilement ignorés et les contrôles parentaux demandent, selon la Commission, un niveau de maîtrise technique que beaucoup de familles ne possèdent pas.À ce stade, il ne s’agit pas encore d’une décision définitive. Mais la Commission suggère déjà plusieurs pistes qui pourraient profondément modifier l’expérience sur Facebook et Instagram.Parmi elles figurent la désactivation par défaut du scroll infini, l’arrêt de la lecture automatique des vidéos, des pauses réellement efficaces pour limiter le temps passé sur les applications ou encore une évolution des algorithmes afin qu’ils privilégient moins l’engagement à tout prix. Autrement dit,Le groupe estime que les conclusions de la Commission ne reflètent pas les nombreuses mesures déjà mises en place pour protéger les adolescents et améliorer la sécurité de ses plateformes. L’entreprise dispose désormais d’un droit de réponse avant que la Commission ne rende sa décision finale.Si les conclusions préliminaires sont confirmées,. Au-delà de la sanction financière, cette affaire pourrait surtout contraindre le groupe à revoir en profondeur la conception de Facebook et d’Instagram en Europe.