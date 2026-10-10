Meta bannit les pubs TikTok sur Facebook et Instagram dans sept pays

On en dit quoi ?



C'est de bonne guerre, et personne ne jouera les surpris. Les deux plus gros réseaux sociaux de la planète se disputent les mêmes créateurs, les mêmes annonceurs et le même temps de cerveau disponible, alors l'idée de vendre de l'espace publicitaire à son pire rival avait quand même quelque chose d'assez étonnant. Par chez nous, rien ne change pour le moment : l'interdiction ne couvre ni la France ni le reste de l'Europe, et vous continuerez donc à croiser des pubs TikTok entre deux stories Instagram, probablement à cause des lois et règlements sur la concurrence en Europe. Mais les amabilités de façade sont terminées, et les deux groupes se font maintenant la guerre à visage découvert.