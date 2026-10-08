Ecosia abandonne Mistral pour des IA chinoises : « nous sommes déçus de la qualité »

On en dit quoi ?



C'est toute l'ambiguïté de la souveraineté numérique européenne qui s'étale ici. On répète partout qu'il faut des IA maison, et quand un moteur de recherche allemand compare sérieusement les offres, il repart avec des modèles chinois, ouverts et gratuits en plus. On peut comprendre Kroll, son entreprise est petite, chaque euro doit finir dans les arbres, et un modèle ouvert peut s'héberger sur n'importe quels serveurs, y compris européens. Mais bon, pour Mistral, se faire congédier publiquement la semaine même où il promet de battre les Chinois, c'est franchement cruel.