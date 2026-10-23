Arc, c'est fini : The Browser Company tue son navigateur pour tout miser sur l'IA de Dia
Par Vincent Lautier - Publié le
Arc va donc disparaître pour de bon. The Browser Company laisse deux mois à ses utilisateurs pour migrer vers Dia, son navigateur dopé à l'IA, avant de couper les comptes et d'effacer les données. Une fin logique mais un peu triste pour un navigateur qui voulait réinventer la navigation sur Mac, et qui n'était plus mis à jour depuis un an et demi.
L'annonce est tombée le 22 octobre, et la société n'a pas traîné puisque la création de nouveaux comptes est bloquée depuis ce jour-là. La suite se jouera en deux temps. Le 23 novembre, Arc Search, la déclinaison mobile sur iPhone et Android, perdra ses fonctions d'IA, dont le fameux Browse for Me qui résumait les pages à votre place. Le 22 décembre, Arc cessera de fonctionner sur Mac et Windows, et les comptes seront désactivés. Les données qui y sont liées partiront à leur tour dans les trente jours, et The Browser Company prévient qu'elle ne pourra plus rien récupérer ensuite, même sur demande.
La société pousse bien sûr vers Dia, son navigateur centré sur l'IA, gratuit sur Mac et disponible depuis le début du mois sur Windows. L'import rapatrie les mots de passe, les favoris, l'historique et les extensions, les Spaces d'Arc deviennent des profils, et les onglets verticaux comme l'écran partagé sont toujours là. Côté justification, The Browser Company explique qu'entretenir un navigateur sûr demande un travail permanent, et que ses ingénieurs ne peuvent plus le faire sur deux produits à la fois. L'IA de Dia est optionnelle, Dieu merci, et une formule Pro à 20 dollars par mois débloque les requêtes illimitées.
Personne ne sera surpris. Le développement d'Arc est gelé depuis mai 2025, et l'entreprise expliquait déjà à l'époque que son navigateur demandait trop d'efforts pour séduire le grand public. Depuis, The Browser Company a été rachetée par Atlassian pour 610 millions de dollars, et toute l'équipe bosse sur Dia, qui promet un assistant capable de piocher dans vos onglets ouverts ou de résumer vos mails et vos vidéos. Arc, lui, se contentait de correctifs de sécurité depuis dix-huit mois. Les plus fidèles espéraient encore un sursis, et la réponse est tombée cette semaine.
On comprend la logique, une équipe de cette taille ne peut pas entretenir deux navigateurs, et l'import vers Dia semble bien fait. Il y a quand même quelque chose d'agaçant dans cette histoire. Arc fonctionnait très bien, ses utilisateurs l'adoraient, et on les pousse vers un produit construit autour d'une IA qu'ils n'ont jamais demandée. Du coup, si l'assistant ne vous tente pas, Safari, Firefox ou Vivaldi récupéreront sans doute pas mal de déçus d'ici Noël. Pensez surtout à exporter vos données avant la coupure, parce qu'après, il n'y aura plus rien à sauver.
Un calendrier serré
L'annonce est tombée le 22 octobre, et la société n'a pas traîné puisque la création de nouveaux comptes est bloquée depuis ce jour-là. La suite se jouera en deux temps. Le 23 novembre, Arc Search, la déclinaison mobile sur iPhone et Android, perdra ses fonctions d'IA, dont le fameux Browse for Me qui résumait les pages à votre place. Le 22 décembre, Arc cessera de fonctionner sur Mac et Windows, et les comptes seront désactivés. Les données qui y sont liées partiront à leur tour dans les trente jours, et The Browser Company prévient qu'elle ne pourra plus rien récupérer ensuite, même sur demande.
Dia récupère tout
La société pousse bien sûr vers Dia, son navigateur centré sur l'IA, gratuit sur Mac et disponible depuis le début du mois sur Windows. L'import rapatrie les mots de passe, les favoris, l'historique et les extensions, les Spaces d'Arc deviennent des profils, et les onglets verticaux comme l'écran partagé sont toujours là. Côté justification, The Browser Company explique qu'entretenir un navigateur sûr demande un travail permanent, et que ses ingénieurs ne peuvent plus le faire sur deux produits à la fois. L'IA de Dia est optionnelle, Dieu merci, et une formule Pro à 20 dollars par mois débloque les requêtes illimitées.
Une mort annoncée
Personne ne sera surpris. Le développement d'Arc est gelé depuis mai 2025, et l'entreprise expliquait déjà à l'époque que son navigateur demandait trop d'efforts pour séduire le grand public. Depuis, The Browser Company a été rachetée par Atlassian pour 610 millions de dollars, et toute l'équipe bosse sur Dia, qui promet un assistant capable de piocher dans vos onglets ouverts ou de résumer vos mails et vos vidéos. Arc, lui, se contentait de correctifs de sécurité depuis dix-huit mois. Les plus fidèles espéraient encore un sursis, et la réponse est tombée cette semaine.
On en dit quoi ?
On comprend la logique, une équipe de cette taille ne peut pas entretenir deux navigateurs, et l'import vers Dia semble bien fait. Il y a quand même quelque chose d'agaçant dans cette histoire. Arc fonctionnait très bien, ses utilisateurs l'adoraient, et on les pousse vers un produit construit autour d'une IA qu'ils n'ont jamais demandée. Du coup, si l'assistant ne vous tente pas, Safari, Firefox ou Vivaldi récupéreront sans doute pas mal de déçus d'ici Noël. Pensez surtout à exporter vos données avant la coupure, parce qu'après, il n'y aura plus rien à sauver.