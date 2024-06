Safari est plus rapide sur l'iPhone et le Mac (même sans l'IA)

Plus clair et plus rapide

Safari sous iOS 18

Modifications à venir

Pour Apple,. Désormais,et offre une vue épurée d’un article, d’un résumé et d’une table des matières pour les articles plus longs. Le but est de proposer davantage de moyens de profiter des articles sans distraction.Ainsi sur un site Web qui contient principalement du texte, on peut afficher le lecteur en passant par l'icône situé à gauche dans la barre d'adresse. Ce mode permet alors d'accéder au texte avec les images, mais sans publicité, vidéos, ou fenêtres contextuelles.. Le boutona été remplacé par une icône symbolisant une page (un carré pour l'image, et deux lignes pour le texte). Elle ouvre un menu qui s'affiche en bas de l'écran. Celui-ci est plus concis avec les fonctions de base : traduction, extensions, taille des caractères, lecteur et autres options (lesouvrent d'ailleurs deux pages de nouvelles options).De même dès que Safari va détecter une vidéo sur une page, le Visualiseur va aider à la placer au centre et au premier plan, tout en permettant à l'utilisateur d'avoir accès aux commandes de lecture du système, y compris la fonctionnalité Image dans l’image.Avec Apple Intelligence,, un moyen encore plus rapide de trouver des informations sur le Web, notamment des itinéraires, des résumés ou des liens rapides pour se renseigner sur des personnes, de la musique, des films et des séries TV.