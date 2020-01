Qualcomm présente le codec aptX Voice pour un rendu amélioré en communication

« la technologie aptX a révolutionné l'expérience d'écoute stéréo Bluetooth en apportant une qualité audio sans fil sans précédent, et aptX Voice devrait faire de même pour les appels vocaux. Alors que les consommateurs utilisent de plus en plus des casques d'écoute et des écouteurs sans fil pour passer et recevoir des appels, aptX Voice est la solution pour garantir une clarté et une qualité de l'expérience d'appel plus élevées. »

. Selon James Chapman, dirigeant la branche voix/musique/appareils portables de Qualcomm,Pour les appels vocaux, les codecs à bande étroite utilisés dans le profil mains libres Bluetooth peuvent parfois entraîner un rendu confus des voix, et engendrer du bruit de fond.. La nouvelle technologie est disponible sur les plateformes SnapdragonTM 865 et SnapdragonTM 765, et pour les accessoires basés sur la nouvelle gamme de SoC audio Bluetooth qui sera lancée en 2020.